La fe por 'el morenet' inunda las calles de Paterna

"La Iglesia ha cambiado, la vida es distinta, pero hay algo que permanece: que el Santísimo Cristo sigue en nuestros corazones". Esas han sido las palabras del Arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, en la misa que ha ofrecido en la plaza del Ayuntamiento de Paterna dentro de la celebración del centenario de la coronación del "morenet o negret", como se conoce al Santísimo Cristo de la Fe.

En su sermón, Benavent ha reivindicado la fe, "que no juzga" y quiere "acercar a todos" en una misa en la que ha llamado, también, ha transmitir el legado de Cristo a las nuevas generaciones. "En esta sociedad en la que tantas personas no conocen el amor de Cristo, nuestro compromiso, el de los cristianos, es hacer que su amor sea conocido por todos. Es urgente comprometerse para mantener viva la fe, la devoción al Santísimo Cristo es un instrumento precioso. Si los niños y los jóvenes se sienten tocados por el amor de Cristo, no solo estaréis manteniendo con orgullo la historia gloriosa del pasado, sino estaréis manteniendo vivo este amor, esta devoción", ha sentenciado el Arzobispo de Valencia.

Misa en la plaza del ayuntamiento de Paterna con el Arzobispo de Valencia, Benavent. / A.P.

Esta misa, que ha llegado a la plaza del ayuntamiento tras una procesión que salía de la parroquia de la plaza del Pueblo, ha sido el acto álgido de la celebración del centenario de la coronación del "morenet". Un fin de semana en el que la ciudad se ha volcado totalmente con una programación que se inició el viernes y ha culminado este domingo con la eucaristía presidida por Enrique Benavent. La misa ha estado amenizada por el Coro de la Real Cofradía.

Una eucaristía que ha venido después de una procesión desde la parroquia San Pedro Apóstol. La imagen del Cristo de la Fe fue coronada por el cardenal valenciano, Juan Bautista Benlloch Vives en el año 1925. Esta advocación, muy extendida por la diócesis de Valencia, era venerada por san Vicente Ferrer, quien, según las crónicas, cuando estaba en Valencia se desplazaba hasta el pueblo de Paterna a rezar ante él.