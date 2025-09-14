Las obras en la Pista de Silla arrancan este domingo: consulta horarios y desvíos

Llegó el día. Las obras que el Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible está llevando a cabo para la rehabilitación superficial en la autovía V-31 o Pista de Silla, del km 0 al 13; y el de la autopista AP-7, del km 526,800 al 532, en el tramo València – Almussafes, ambos en Valencia, obligarán a cerrar al tráfico la Pista de Silla, eso sí, solo durante unas horas al día.

Esta noche, a partir de las 22 horas, se retoman estos trabajos que cuentan con un presupuesto global de 7 millones de euros, y que ya obligaron a interrumpir la circulación de vehículos en la autovía V-31 durante el mes de julio para evitar aumentar las afectaciones al tráfico ocasionadas por las otras obras de emergencia que se realizan para mejorar la permeabilidad de la mediana de la autovía y en las que se invierten otros 3,3 millones de euros.

Así, a partir de hoy se retoman ahora las obras con la continuación de los trabajos de renovación del firme en el tramo de la calzada derecha, sentido Valencia, comprendido entre el km 4,700 y el 6, los cuales fueron iniciados el pasado mes de mayo.

¿Hasta cuándo durarán?

La ejecución de estas primeras actuaciones, que tendrá una duración aproximada de dos semanas hasta, previsiblemente, el viernes 26 de septiembre, obligará a realizar el corte total de dicha calzada durante su realización. Estos cortes tendrán lugar en horario nocturno, en concreto entre las 22.00 y las 6.00 horas, en las noches del domingo al jueves de cada una las semanas que comprenden el periodo indicado.

Trabajos ya realizados en la V-31. / Ministerio de Transportes

Este corte total de la autovía se iniciará una vez rebasada la confluencia de esta con la autopista AP-7, a la altura del km 2 de la V-31, y dejará fuera de servicio toda la calzada sentido Valencia en el tramo comprendido entre dicho punto y la incorporación a la misma a la altura del km 5,800 de la carretera CV-4008 (antigua Pista de Silla).

Itinerario alternativo

El corte obliga a desviar por la Salida 3 a todo el tráfico que circula por la autovía en el sentido Valencia, de modo que se constituirá un itinerario alternativo mediante la implantación de la correspondiente señalización que guiará al tráfico.