Agricultura trabaja para recuperar los encauzamientos urbanos en las localidades afectadas por la dana

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha visitado las obras de protección del cauce del barranco de la Sechara en el enlace del parque empresarial del circuito de Cheste con la A3, una actuación que forma parte del plan de recuperación de cauces urbanos afectados por las riadas y que cuenta con una inversión de 2,4 millones de euros.

Barrachina ha señalado que “estas obras son esenciales para devolver la seguridad a los cauces urbanos y proteger a la ciudadanía frente a posibles inundaciones. La Generalitat no solo actúa para reparar los daños, sino también para anticiparse y prevenir riesgos”.

La inversión total destinada por la Generalitat asciende a 25 millones de euros, y permitirá intervenir en 28 municipios de la Hoya de Buñol, l'Horta Sud, la Ribera Alta, Los Serranos, La Plana de Utiel-Requena y el Camp de Túria. “Con estas actuaciones, reforzamos la protección de nuestros municipios y garantizamos la seguridad de los vecinos, apoyando a los ayuntamientos en la recuperación de sus infraestructuras”, ha añadido el conseller.

Barrachina ha puntualizado que aunque la gestión de los cauces corresponde al Gobierno de España a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar, la Generalitat seguirá apoyando a los municipios. “Asumimos estas obras como un respaldo a las administraciones locales, con el fin de acelerar la recuperación y garantizar la seguridad de la población”, ha afirmado.

Por comarcas

Las obras de reparación en las comarcas afectadas por las riadas en la provincia de Valencia incluyen la reconstrucción de márgenes, estabilización de taludes, protección de cauces y mejora de sistemas de contención en ríos y barrancos.

Estado del barranco de la Sechara en Cheste. / GVA

En la Hoya de Buñol, con una inversión de 5,65 millones de euros, se ejecutan trabajos en Alborache, Buñol, Cheste, Godelleta y Yátova, incluyendo encauzamientos, protección de taludes y reconstrucción de caminos.

En l’Horta Sud, se destinan 9,73 millones de euros a actuaciones en Alcàsser, Beniparrell, Catarroja, Picassent, Torrent y Pedanías del sur de Valencia, centradas en estabilización de márgenes, protección de riberas y reparación de taludes.

La Ribera Alta con 3,30 millones de euros recibirá diversas intervenciones en Algemesí, Alginet, Alzira, Benifaió, Carlet, Guadassuar, L’Alcúdia, Turís, Montroi y Monserrat, para restaurar cauces, márgenes y áreas recreativas dañadas.

En Los Serranos, con 385.820 euros, se repararán cauces y márgenes en Calles y Sot de Chera, mientras que en la Plana de Utiel-Requena, se invertirán 3,78 millones de euros en Chera, Caudete de las Fuentes, Requena y Utiel para proteger taludes y encauzar ríos.

Por último, en el Camp de Túria, la Conselleria actuará en Llíria con la construcción de una escollera vial, con un presupuesto de 24.869 euros.