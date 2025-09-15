Albal celebra la gala de Bodas de Oro con tres matrimonios del municipio

La localidad de Albal acogió el pasado sábado la celebración de las Bodas de Oro de tres parejas de vecinos del municipio. El acto tuvo lugar en la sala de conferencias de la Casa de la Cultura y fue organizado por la concejalía de Mayores, que este año realiza la segunda edición de esta iniciativa.

Al evento asistieron, además de las parejas homenajeadas, sus familiares, amigos y parte de la corporación municipal, encabezada por el alcalde, José Miguel Ferris, la vicealcaldesa, María José Hernández, y el párroco local, Don Engraci Bataller.

«Ver a estas parejas celebrar medio siglo juntos nos llena de alegría, nos inspira a valorar cada momento con nuestros seres queridos y son un ejemplo de compromiso que merece todo nuestro reconocimiento», destacaba Ferris al concluir el acto.

50 años de unión

La velada estuvo conducida por el concejal de Mayores, Joan Carles Puchalt, organizador del acto, y contó con la proyección de emotivos vídeos que repasaban los cincuenta años de matrimonio de cada pareja. Durante su intervención, el párroco destacó lo difícil que es, en la actualidad, alcanzar las bodas de Oro, debido a que las parejas suelen casarse a edades más avanzadas que hace medio siglo.

«Llegar a 50 años de matrimonio es una meta difícil de alcanzar, lo que hace que esta celebración sea aún más especial. Es una oportunidad para honrar el compromiso, el amor y el respeto mutuo que la pareja ha cultivado a lo largo de los años», señaló Puchalt, resaltando la emotividad del acto y su intención de ensalzar la convivencia y el amor duradero.

Las parejas homenajeadas fueron Mª Luisa y Pepe, Reme y Genaro, y José Mª y Cecilia. Además de los vídeos, recibieron fotografías de una sesión realizada por el departamento de prensa del Ayuntamiento, copas grabadas con sus nombres y un ramo de flores, que pudieron disfrutar junto a familiares y amigos. Sin duda, una tarde llena de recuerdos y emociones que quedará en la memoria de todos los presentes.