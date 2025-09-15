El alcalde de Paterna propone al Santísimo Cristo de la Fe como Insignia de Oro de la Villa

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, propuso ayer al Santísimo Cristo de la Fe para recibir la Insignia de Oro de la Villa de Paterna, la máxima distinción que otorga la ciudad, durante el acto celebrado con motivo del centenario de la coronación del también conocido como 'Morenet'.

En el marco de esta histórica celebración, Sagredo también le hizo entrega al Cristo de su vara de mando, en nombre de todo el pueblo paternero y como "símbolo entre la historia que nos precede y el futuro que seguimos construyendo juntos, con el deseo de que el Morenet continúe guiando y velando por todas las familias de Paterna y con amor a todos sin excepción".

Durante su intervención en la misa presidida por el Arzobispo de Valencia, Enrique Benavent y celebrada en la plaza Ingeniero Castells a los pies del ayuntamiento (una ubicación criticada por Compromís) el primer edil subrayó que esta distinción "es muestra del respeto, el cariño y la devoción que sentimos hacia nuestro querido Morenet" y añadió que este centenario debe ser "recuerdo a quienes nos transmitieron la devoción, gratitud por lo que el Cristo significa para Paterna y compromiso para seguir caminando juntos bajo su protección", aseguró el alcalde socialista de la ciudad.

Los actos conmemorativos celebrados durante este fin de semana con motivo del Centenario de la Coronación del Cristo de la Fe y organizados por la Parroquia de San Pedro Apóstol y la Real Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe y San Vicente Ferrer en colaboración con el ayuntamiento, han reunido a centenares de vecinos, autoridades civiles, religiosas y militares, así como representantes de entidades locales y devotos.

Una exposición en la explanada del cohetódromo que repasa estos 100 años de historia desde la coronación del Morenet, la proyección de un documental en la Plaza del Pueblo, una vigilia, albaes y dansà figuran entre los actos programados que culminaron ayer con el disparo de la mayor mascletà de la historia de la Paterna, celebrada en honor al Cristo en el Parc Central, y la Solemne Misa y Procesión que congregaron a numerosos fieles y devotos.

Críticas de la oposición

Esta devoción hegemónica y la postura del ayuntamiento ha sido criticada por Compromís, en oposición al gobierno local socialista. Los valencianistas han afeado al alcalde Juan Antonio Sagredo que "vulnere el mandato constitucional de aconfesionalidad con las actuaciones del centenario de la Coronación de Cristo de la Fe".

Desde la coalición recuerdan que la Constitución Española obliga a los cargos públicos a mantener una posición de neutralidad ante las diferentes creencias religiosas. "Todos y todas tenemos que respetar las convicciones de la ciudadanía, en Paterna hay mucha gente que tiene una gran devoción por el 'Morenet', pero esto es una cuestión personal y privada. Lo que no puede hacer un alcalde es poner las instituciones públicas al servicio de una confesión concreta", han señalado el concejal de Compromís, Carles Martí.

El mismo concejal ha calificado de "lamentable e inadmisible que se hiciera una misa a las puertas del ayuntamiento, que se librara la vara de mando al 'Morenet' y que se destinara "un dineral" de fondos municipales a estos actos, cuando ese dinero se podría haber invertido en cuestiones que sí mejoraran la vida de los paterneros y paterneras".

Unas actuaciones que el gobierno socialista ensalza como muestra de que Paterna "ha vuelto a ensalzar, mantener y engrandecer sus raíces, tradiciones y patrimonio cultural, reafirmando la devoción al Morenet como símbolo de identidad y unión de la ciudad".