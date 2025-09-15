Alcaldes y 'moros' en la entrada de Alaquàs

Los alcaldes de Alaquàs, Toni Saura y de Paiporta, Vicent Císcar se convirtieron en moros durante la Gran Entrada de Moros y Cristianos Perolers de Alaquàs el pasado sábado. Los primeros ediles, que pertenecen a la comarca 'Ollers', una de las pioneras en la tradición festera de este municipio de l'Horta Sud, se vistieron con todo detalle para desfilar con sus compañeros y compañeras. Entre el completo traje y las gafas, los alcaldes podrían pasar desapercibidos entre la multitud.

El acto central de su fiesta es cuando las tropas moras y cristianas y las capitanías salen a la calle en el tradicional desfile que tiene una duración de cinco horas. Además, de entre el público estuvo presente una representación de poblaciones afectadas por la dana, que fueron invitadas por la Asociación de Moros y Cristianos Perolers.

Las primeras fueron tropas moras, desfile que fue cerrado por la Capitanía Mora, Comparsa Habibis, con un espectacular boato que contó la leyenda del pueblo habibis, su fuerza y su tradición pero principalmente la unión de dos personas: la hija de los capitanes y el sultán. Después del desfile de las escuadras de hombres y mujeres, se escenificó el momento más esperado: la pedida de mano. A continuación, hicieron entrada Francisco Martínez y Marina García, los capitanes y se disparó un castillo de fuegos de artificio.

A continuación desfilaron las tropas cristianas, desfile que fue cerrado por la Capitanía Cristiana de este año, la Comparsa Cristiana Valkiria, con un espectáculo centrado en su significado: “las mujeres de la muerte” y las diosas de la batalla”. Una puesta en escena que dio a conocer cómo entre batalla y batalla, este pueblo mediaba y pactaba con la muerte quienes eran los guerreros que tenían que vivir o morir. Victorias, tambores de celebración y fuego como símbolo de regeneración y purificación dieron paso a las escuadras de las guerreras y guerreros y de sus capitanes en carroza: Javier García Soriano y Pamel Márquez.