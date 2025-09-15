Nueva temporada del baile de mayores en Torrent

La ciudad de Torrent ha dado la bienvenida al nuevo curso con el regreso del baile de los mayores, una de las actividades más populares del calendario municipal. Tras el parón estival, desde el 18 de septiembre a las 18:00 h se pondrá en marcha la nueva temporada, que amplía su programación a cuatro días por semana y todavía en horario de verano:

• Jueves: Centro de Mayores Bellido (18:00h a 20:00h)

• Viernes: Espai Sant Gregori (18:00h a 20:00h)

• Sábado: Centro Comercial Las Américas (18:00h a 21:00h)

• Domingo: Centro Comercial Las Américas (18:00h a 21:00h)

Con esta ampliación, el Ayuntamiento de Torrent responde a las demandas de los mayores, que desde hace años reclamaban la recuperación de esta actividad tras su desaparición en el CEAM durante los anteriores gobiernos.

La alcaldesa Amparo Folgado destaca que esta semana "comienza la tercera temporada del baile para nuestros mayores, cuatro días a la semana y en tres ubicaciones diferentes de la ciudad, tras su recuperación en mayo de 2024. Es un compromiso complico con el que queremos que las personas mayores de Torrent tengan más opciones para encontrarse, divertirse y mantenerse activas, y este programa es una prueba de que su bienestar es una prioridad para nuestro gobierno», ha afirmado la primera edil.

El concejal de Servicios Sociales, Arturo García, también ha señalado que «el baile no es solo una actividad de ocio, es también una herramienta de salud, de convivencia y de apoyo emocional. Queremos que nuestros mayores tengan espacios donde compartir momentos agradables, reforzar amistades y sentirse parte activa de la vida de la ciudad. Desde la concejalía de Servicios Sociales seguiremos trabajando para ofrecer programas que les ayuden a vivir mejor y con más alegría».

Punto de encuentro y bienestar

El baile de los mayores se ha convertido en un auténtico punto de encuentro social, donde la música y el movimiento favorecen la actividad física, la socialización y el buen ánimo. Gracias a la amplia oferta de días, espacios y horarios, cada persona puede escoger el momento y el lugar que mejor se adapte a sus preferencias, garantizando la máxima participación.