Benetússer se convierte en el primer municipio español en formar parte de la red Atrium

Todos los habitantes de Benetússer conocen el barrio de los Grupos, el barrio con más historia de la localidad de l'Horta Sud. También conocen edificios históricos como Meivel. Estas dos "joyas" patrimoniales han sido decisivas para incluir al municipio en el itinerario cultural europeo del patrimonio arquitectónico de los régimenes totalitarios Atrium, convirtiéndose en el primer pueblo de España en formar parte de esta red.

Esta mañana se ha formalizado esta inclusión en un acto que ha contado con la participación de la directora de Atrium, Claudia Castellucci, el coordinador de itinerarios culturales europeos del Ministerio de Cultura, Sergio Ortega,y la alcaldesa de Benetússer Eva Sanz.

Sanz ha destacado “la oportunidad que supone para Benetússer la inclusión en Atrium para mostrar al mundo el patrimonio, la historia y la identidad del municipio”. “Queremos que nuestros edificios como el molino de Meivel o el barrio de los Grupos sean entendidos como algo más que una edificación, como testimonio material de épocas complejas, memoria de procesos colectivos y reflexión”, ha explicado.

Por su parte, Sergio Ortega ha puesto en valor el hecho de que Benetússer sea el primer municipio de España en participar de este itinerario cultural y ha animado a otras localidades a seguir el camino de Benetússer. Por últmo, la presidenta de Atrium Claudia Castellucci ha puesto en valor la historia del itunerario cultural que cuenta con 25 socios de 9 países diferentes y con más de 10 años de andadura. Además, ha explicado la principal razón para aceptar la propuesta de Benetússer que ha sido más allá de la estética “la historia que contienen edificios como el molino de Meivel o grupos de edificaciones como el barrio de los Grupos”.

Más sobre Atrium

El itinerario cultural Atrium fue certificado por el Consejo de Europa en 2014. Para su gestión, se constituyó una asociación europea de municipios y universidades que tiene como objetivo promover y defender la cultura de los derechos humanos mediante el estudio del patrimonio material disonante de regímenes totalitarios o autoritarios.

Entre las oportunidades que ofrece participar de esta red destaca la posibilidad de acceder a financiación europea para diferentes proyectos de patrimonio urbano. En este sentido, Benetússer podrá beneficiarse de las cartas de apoyo del Acuerdo Parcial Ampliado sobre los Itinerarios Culturales del Consejo de Europa (APA) para sus solicitudes de financiación tanto europea como nacional.