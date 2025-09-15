Beniparrell será sede de la Trobada d'Escoles en Valencià de l'Horta Sud en 2026

Beniparrell acogerá la Trobada d'Escoles en Valencià de l'Horta Sud en 2026. El pequeño municipio de una de las comarcas más afectadas por la dana será la sede de todas las actividades alrededor de la enseñanza en valenciano. El Ayuntamiento de Beniparrell, la comunidad educativo del CEIP Blasco Ibáñez y Guaix-Escola Valenciana acordaron trabajar de manera conjunta para la organización del que será el 38º encuentro y todos los actos que rodean a esta fiesta en este curso 2025 y 2026.

"Queremos que la Trobada sea una fiesta en honor a las familias y profesorado del pueblo, para dejar atrás el curso pasado marcado por el estrés y la incertidumbre", dicen desde la organización. Además, señalan, "queremos que aprovechen para reivindicar, desde la cultura y la fiesta, aquello que nunca se debe de perder: el aprecio por la lengua y por escuela de todas y todos, herramientas culturales e integradoras de primer orden".

Bajo el lema "Tenemos historia, somos futuro", la Trobada llega para contribuir a la normalización de la vida del pueblo y de la comarca. Con este objetivo el ayuntamiento convocará a una reunión a las asociaciones del pueblo para configurar la Comisión Organizadora porque todas puedan colaborar, junto con la escuela y la coordinadora comarcal, y que sea una fiesta de todo el pueblo.