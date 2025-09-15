Compromís contra el alcalde de Paterna: "El despliegue del Cristo va en contra de la Constitución"

Compromís per Paterna ha denunciado que el alcalde Juan Antonio Sagredo ha vulnerado el mandato constitucional de aconfesionalidad con las actuaciones realizadas durante el fin de semana en el marco de las celebraciones del centenario de la Coronación de Cristo de la Fe.

Desde la coalición recuerdan que la Constitución Española obliga a los cargos públicos a mantener una posición de neutralidad ante las diferentes creencias religiosas. "Todos y todas tenemos que respetar las convicciones de la ciudadanía, en Paterna hay mucha gente que tiene una gran devoción por el 'Morenet', pero esto es una cuestión personal y privada. Lo que no puede hacer un alcalde es poner las instituciones públicas al servicio de una confesión concreta", han señalado el concejal de Compromís, Carles Martí.

"Es inadmisible hacer una misa ante el ayuntamiento"

El mismo concejal ha calificado de "lamentable e inadmisible que se hiciera una misa a las puertas del ayuntamiento, que se librara la vara de mando al 'Morenet' y que se destinara "un dineral" de fondos municipales a estos actos, cuando ese dinero se podría haber invertido en cuestiones que sí mejoraran la vida de los paterneros y paterneras".

"Lo que ha hecho Sagredo es un acto contrario a la Constitución y un desprecio a la ciudadanía de Paterna, incluso a los fieles del Cristo, porque con su postureo le ha quitado protagonismo, una vez más el protagonista tenía que ser él", ha declarado Martí.

El concejal también ha remarcado que se trata de un "uso partidista y electoralista de los recursos municipales". "Sagredo y su gobierno socialista han demostrado que no tienen líneas rojas. Hacen el sainete que haga falta, aunque vaya contra sus ideales, solo para intentar captar votos".

Finalmente, desde Compromís per Paterna han instado al PSPV local a "dejar de utilizar dinero público en autobombo y respetar todas las creencias religiosas", y piden a los socialistas que "busquen un alcalde capaz de tomar decisiones propias, porque Sagredo parece depender del 'Morenet' para gobernar".