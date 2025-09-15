El Día de la Bicicleta invita a pedalear por una Mislata más sostenible

El Ayuntamiento de Mislata ha programado para el próximo sábado 21 de septiembre una nueva edición del Día de la Bicicleta, con una agenda de actividades pensadas para todas las edades. La iniciativa se enmarca en la Semana Europea de la Movilidad, una campaña internacional que busca concienciar sobre la necesidad de apostar por formas de transporte más respetuosas con el entorno.

Para el alcalde, Carlos F. Bielsa, «apostar por la bicicleta es apostar por una ciudad más saludable, menos contaminada y con mejor calidad de vida. En Mislata llevamos años impulsando políticas que faciliten moverse de forma sostenible, y este día es una manera de disfrutar en familia mientras tomamos conciencia de su importancia».

El punto de encuentro será el Parque de la Canaleta, que se transformará en un gran espacio ciclista desde primera hora de la mañana con el reparto del pack ciclista para las personas inscritas, que incluirá material para afrontar la jornada. En paralelo, los más pequeños tendrán su propio programa con un pintacaras y una gymkhana ciclista pensada para familiarizarse con la bici de forma divertida. Durante toda la mañana, permanecerá operativo un circuito vial donde practicar la conducción segura.

La jornada está organizada por la Peña Ciclista Mislata, entidad que desde hace décadas fomenta la afición a la bicicleta en el municipio en colaboración con las concejalías de Deportes y Movilidad y Transporte Público del Ayuntamiento de Mislata. La propuesta busca promover hábitos de vida activos, fortalecer el tejido asociativo y visibilizar el papel de la bicicleta como alternativa real en los desplazamientos cotidianos.

Además del evento, el ayuntamiento recuerda que el compromiso con la movilidad sostenible se mantiene durante todo el año. Entre las medidas impulsadas destacan el servicio municipal de bicicletas eléctricas disponible las 24 horas, el reparto anual de bonometros gratuitos para personas mayores y con movilidad reducida, o la incorporación progresiva de vehículos municipales 100 % eléctricos. Todas estas acciones contribuyen a reducir emisiones, mejorar la calidad del aire y avanzar hacia una ciudad más amable para peatones y ciclistas.