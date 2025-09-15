Foios inicia el curso escolar una semana después y con espacios por acabar

El colegio ha empezado en Foios este lunes, 15 de septiembre, una semana más tarde de la fecha oficial al no haber terminado las obras a tiempo del nuevo centro escolar, que se estrena este año. Con una fiesta amenizada con tabal i dolçaina, cientos de niños y niñas han entrado al nuevo CEIP Mare de Déu del Patrocini. Un curso de "crecimiento" como ha dicho el equipo directivo. El Ayuntamiento de Foios emitió un comunicado algunos días antes del inicio de curso en el que consideraba que para garantizar que el centro esté en las mejores condiciones de seguridad, salubridad y organización para el alumnado, era mejor retrasar la entrada.

Para dar una alternativa a las familias, el consistorio habilitó el polideportivo donde se hicieron actividades de ocio para favorecer la conciliación en la semana que no ha habido clases, a la que se han acogido tres cuartos de las familias del colegio. A pesar de que el centro ya está listo para acoger a cientos de alumnos y alumnas, los menores han entrado por una entrada lateral porque en las principales todavía se está trabajando, tal como afirma el alcalde del municipio, Sergi Ruiz (Compromís) a este diario.

Asimismo, se están concluyendo las obras en las pistas deportivas (que es donde estaba el antiguo edificio que han demolido) así como en el gimnasio, que hasta ahora se ha utilizado como almacén de parte del mobiliario. Según el primer edil, la reentrada a las clases se ha producido sin incidencias esta mañana de lunes.

Un centro de 10.000 m2 y 8 millones de euros

El nuevo centro está construido al amparo del Pla Edificant de la Generalitat Valenciana, con unas obras que comenzaron en febrero de 2024 y que ascienden a cerca de 8 millones de euros. El nuevo CEIP cuenta con 10.000 metros cuadrados de superficie y está formado por tres edificios accesibles y plenamente sostenibles: uno de Educación Infantil, otro de Primaria y un gimnasio. Además, contará con el patio, con una zona de juegos y pistas deportivas (situadas donde ahora está el viejo edificio) y un huerto escolar.