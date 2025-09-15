Germanor: un documental que rescata la memoria de la dana a través de las fallas

La directora valenciana Lucía Arellano presenta Germanor, un documental nacido como Trabajo Final de Máster que quiere preservar la memoria cultural de l'Horta Sud tras la dana. El documental retrata cómo la comunidad fallera de Paiporta, Benetússer y Horno de Alcedo se levantó de las pérdidas materiales y emocionales para volver a celebrar la vida.

El 29 de octubre de 2024, la dana golpeó duramente la comarca valenciana de l’Horta Sud. Mientras Lucía Arellano limpiaba barro de su propia casa, el mundo continuaba como si nada. De esa experiencia personal nació la necesidad de contar lo que supuso aquella catástrofe para el tejido cultural y humano de su entorno.

El documental se centra en dos fallas y una indumentaria que sufrieron graves daños, pero que encontraron en la germanor (hermandad) la fuerza para salir adelante. Además, cuenta cómo el dueño de una tintorería, afectado personalmente por la dana, ayudó gratuitamente a lavar la ropa de los vecinos afectados. El enfoque no es el dato ni la estadística, sino la memoria, la culturay la resiliencia de quienes hicieron posible que la fiesta y la identidad valenciana no se hundieran en el barro.

Lucía Arellano ha lanzado una campaña en la plataforma de crowdfunding, que permanecerá activa hasta el 28 de septiembre. Los mecenas podrán recibir desde agradecimientos en los créditos, hasta una revista de producción o incluso fragmentos exclusivos del documental, dependiendo de la cuantía de su aportación. “Este documental es un homenaje a la importancia de la cultura, de seguir adelante, de resurgir después de un golpe tan duro. Queremos que esas historias no caigan en el olvido”, afirma Arellano.