L’Horta Sud alberga una nueva cita comarcal del Foro Más que Empresas

L’ Horta Sud fue la comarca más castigada por la fatídica dana del pasado 29 de octubre. Tras un esfuerzo titánico, casi 11 meses después de la tragedia, los municipios de la zona cero resurgen más unidos que nunca en una demostración de fortaleza, lucha y resiliencia. Tanto instituciones como empresas, líderes políticos y otros agentes implicados en la reconstrucción, desempeñan un papel crucial para la recuperación del territorio afectado y la vuelta a la normalidad.

A día de hoy queda trabajo por hacer. Áreas como la movilidad, las instalaciones deportivas y culturales y los centros escolares siguen siendo una prioridad. Especialmente en los municipios de la zona cero, los trabajos de reconstrucción se centran en los puentes sobre el barranco, pues es una cuestión de primer orden que las diferentes zonas de las localidades de l’Horta Sud estén conectadas. Paiporta y Picanya fueron dos de las poblaciones más afectadas por sus múltiples puentes y pasarelas sobre el barranco del Poyo. Por lo que respecta a Paiporta, ya se han iniciado las obras de la pasarela Convent, el Pont Nou y el puente de la carretera CV-406.

Para atender estas y más cuestiones que afectan a los municipios de l’Horta Sud, Levante-EMV organiza la I edición del Foro Más que Empresas, un encuentro que cuenta con el impulso de la Diputación de Valencia Vicepresidencia Primera Área de Comarcalización, Caixa Popular y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV).

Esta cita es la segunda de una serie de charlas y debates que recorrerán las comarcas en las que este diario cuenta con delegación propia. Tras el evento celebrado en la comarca de la Safor, el siguiente punto de la geografía valenciana que acogerá este circuito de coloquios será l’Horta Sud. El próximo viernes, 19 de septiembre, la sede de la Mancomunitat Horta Sud (Torrent) acogerá este encuentro a partir de las 9.30 horas y será conducido por Isabel Olmos, subdirectora de Levante-EMV.

Discursos y coloquio

El presidente de Mancomunitat Horta Sud, José Francisco Cabanes, será el encargado de la apertura de la jornada con un discurso de bienvenida previo a una mesa de debate en la que participarán Eva Blasco, presidenta de CEV Valencia; Andrés Martínez, coordinador del Pacte per l’Ocupació de l’Horta Sud; Juan Gallur, director de Banca Empresa de Caixa Popular; Vicente Cabedo, presidente del Comité de Agricultura Ecológica CV; Patricia Muñoz, presidenta del Instituto Empresarial de l’Horta Sud y un representante de la empresa Hidraqua.

En la mesa de debate, los principales actores con presencia en las tareas de recuperación y reconstrucción de las poblaciones afectadas por la barrancada realizarán una radiografía del momento económico y social que atraviesa l’Horta Sud desde su perspectiva, aportando su punto de vista particular desde el ámbito empresarial, del estado en el que se encuentran los servicios básicos, el tejido financiero actual, datos del empleo, entre otros.

Una vez finalizado el coloquio, Natàlia Enguix, vicepresidenta de la Diputació de València pondrá fin a la jornada con un discurso de clausura.