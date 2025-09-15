Muere una vecina de Paiporta al atragantarse con un pincho

Este fin de semana de septiembre ha sido especialmente trágico con muertes de mayores por distintos motivos. Este sábado por la noche falleció en el municipio de Guadiana, provincia de Badajoz, una mujer de 79 años al atragantarse cuando comía un pincho durante las fiestas de esta localidad pacense. La mujer, natural de este pueblo pero vecina de Paiporta, en la comarca de l’Horta Sud, donde emigró hace años, estaba acompañada por unas amigas cuando tuvo lugar el suceso, según informó a la agencia EFE el alcalde de Guadiana, Antonio Pozo. Los hechos ocurrieron pasadas las 22:00 horas en la caseta municipal de los festejos, donde la mujer fue atendida en un primer momento por varios voluntarios que intentaron realizarle las maniobras pertinentes.

Posteriormente llegaron al lugar recursos sanitarios del centro de salud de Pueblonuevo del Guadiana y una unidad medicalizada de emergencias del Servicio Extremeño de Salud, «que no pudieron salvar su vida», según informaron fuentes de la Conselleria de Salud extremeña.

En redes sociales, el Ayuntamiento de Guadiana ha trasladado su pésame a familiares y amigos de la mujer y ha mostrado su gratitud a los voluntarios que intentaron reanimarla, así como a los diferentes efectivos que intervinieron «por su profesionalidad y ejemplar actuación».

Ahogado en Guardamar del Segura

En Alicante, por otra parte, murió un anciano de 84 años este domingo por ahogamiento en la playa La Roqueta de Guardamar del Segura, en Alicante, informan fuentes sanitarias. El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) recibió un aviso por ahogamiento sobre las 12:15 horas en la citada playa y movilizó a un SAMU cuyo equipo médico realizó al bañista maniobras de reanimación y otras técnicas de estabilización. El hombre no respondió a las maniobras y el equipo sanitario confirmó su fallecimiento, cuyas causas concretas revelará la autopsia. La Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana recuerda que en su web dispone de un apartado para prevenir ahogamientos. La mayoría de estos se producen, en la población adulta, por el baño solitario en el mar.

Una tercera muerte asoló ayer el país y es que un hombre de 79 años falleció en el Hospital Universitario de Poniente de El Ejido, en Almería, en el que había ingresado tras sufrir un atropello en dicho municipio almeriense.

El accidente tuvo lugar el sábado por la mañana, cuando se alertó al 112 que un hombre con muletas había sido atropellado por un turismo en la avenida Oasys de El Ejido. El herido fue trasladado al hospital, donde murió ayer.