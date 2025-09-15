Afectados por la dana y Estrela Roja, galardonados en la Nit Estellés de Burjassot

El concierto que ofreció el dúo de folk Arrop i Tallaetes seguido de un recital poético a cargo de voluntarios del público el pasado sábado por la noche, en el Antiguo Mercado Municipal, puso el colofón a la Nit Vicent Antrés Estellés que Burjassot, de la mano de la Associació Cultural Bassot con la colaboración del Ayuntamiento, de la Coordinadora pel Valencià de l’Horta Nord-Escola Valenciana y de la entidad cívica Acció Cultural del País Valencià, dedicó al poeta con motivo del centésimo primer aniversario de su nacimiento.

En la XVI edición de la fiesta, el colectivo organizador concedió el Premi Estellés d’Homenatge al Casal Obrer i Popular del País Valencià, “por su labor de coordinación de ayuda en las zonas afectadas por la dana”, y ala Colla de Dolçainers i Tabaleters Estrela Roja de Benimaclet, “por su compromiso social y nacional en la divulgación de la música tradicional valenciana”. Ambas entidadesrecibieron de manos de los representantes de Bassot una reproducción del busto de Estellés,obra del escultor Eduard Cortina. En el transcurso de la entrega se escucharon gritos que pedían la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

El paseo poético a su paso por la escultura del Centenario de Estellés / V. Ruiz Sancho

Asimismo la organización entregó el IV Premi Estellés de Fotografia. En la nueva convocatoria, que tenía como lema “Estellés i país”, se lo adjudicó Leo Masegosa. Como recompensa por su composición –imagen y texto del poeta donde aparezca cualquier lugar de la geografía valenciana–, la ganadora se llevó un lote de libros de la editorial Sembra y, por gentileza de la cooperativa Pro 21 Cultural, ‘merchandising’ del grupo musical La Fúmiga.

Antes de la lectura de textos del “fill del forner”, la actuación de Arrop i Tallaetes y la entrega de galardones, tuvo lugar la ya tradicional “cena estellesiana” en el Antiguo Mercado Municipal. Como de costumbre, se preparó con los mejores productos de l’Horta. No faltó “el vi dels pobres” que el autor del ‘Llibre de meravelles’ reportó en sus versos.

Los actos de la Nit Estellés, que este año también se solidarizó con el pueblo palestino y las personas que se embarcan en pateras, empezaronal atardecer en la plaza del Ayuntamiento –junto a la estatua sedente del poeta– con una ruta literaria. La guiaron Isabel y Vicent Anyó Andrés, sus nietos. Durante el itinerario los participantes tuvieron ocasión de poner voz a distintos escritos del pintor del ‘Mural del Paía Valencià’.