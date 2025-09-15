Toda la noche en vela para poder gestionar una ayuda de la dana

Raquel Mesa regenta una gestoría en Alaquàs desde hace más de 20 años. Con la dana, este despacho profesional ha tenido muchísimo trabajo apoyando a autónomos, empresas y particulares a pedir ayudas para poder reflotar sus negocios, sus casas, sus vidas. Con todo, denuncia una situación que se repite cada cierto tiempo y es que cuando se abre una convocatoria de ayuda autonómica se hace a media noche y se colapsa el sistema hasta por la mañana, lo que obliga a los gestores a estar toda la noche pendientes para no perder su turno.

Es lo que ha pasado con las ayudas EMDANA que otorga la Conselleria de Innovación e Industria, para apoyar a autónomos y pequeñas empresas de los municipios afectados por la dana en la Comunitat Valenciana con hasta 30.000 euros para cubrir gastos de alquiler; de personal y contratacón de servicios. Ayer por la noche, a las doce de la noche se abría la convocatoria y allí que estaba Raquel Mesa y cuatro trabajadoras más, listas para gestionar las ayudas para diez clientes. Cada una había cogido dos expedientes y tenía toda la documentación preparada para pedir la subvención económica.

El equipo de la asesoría que se quedó toda la noche en vela ayer en Alaquàs. / L-EMV

En estos casos es importante tramitarla cuanto antes porque se otorgan las ayudas por concurrencia competitiva, es decir, que existe un presupuesto y cuando se acaba, se acabó, por lo que presentar los expedientes primero es garantía de tener la ayuda (si se cumplen todos los requisitos). ¿Cuál fue la sorpresa de las profesionales anoche? Que a las 00:00, cuando comenzaron a tramitar, el sistema se colapsó.

"Cargando datos", era el mensaje que aparecía en la página web. Esto responde, según Mesa, a que el sistema "se colapsa porque hay mucha gente al mismo tiempo" y continuó bloqueado hasa las ocho de la mañana de este lunes, cuando han podido finalizar los expedientes. Toda la noche en la gestoría, en vela, intentando solucionar las ayudas para sus clientes, pues para algunos estos apoyos económicos son clave.

"No nos tienen en cuenta"

Al final, la reivindicación de la gestoría es que la administración pública no tiene en cuenta a los profesionales que tramitan las ayudas. "Es indignante y una vergüenza", dice Raquel Mesa, que asegura que la conselleria no tiene en cuenta a los despachos profesionales que gestionan las ayudas en la mayoría de casos. "¿Por qué se abre una convocatoria a las doce de la noche de un domingo? No tiene sentido", denuncia la administrativa. Además, si la página web no funciona, como ha sido el caso, obliga a los despachos a estar pendientes toda la noche hasta que se reestablezca el servicio.