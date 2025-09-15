Paiporta ultima las actuaciones en El Terrer para que los cuatro equipos de fútbol puedan entrenar
Estas adecuaciones se encuentran en la fase final para que los jugadores puedan entrenar en el campo esta temporada
El Ayuntamiento de Paiporta está en la fase final de las actuaciones que permitirán que los cuatro equipos de fútbol del municipio puedan utilizar el campo de El Terrer para la nueva temporada.
Las obras han sido posibles gracias a la inversión municipal para la limpieza y acondicionamiento del campo y su entorno, así como a la colaboración de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana (FFCV), que ha asumido la instalación del césped y el sistema de riego, porterías etc. Además, Cruz Roja y la marca deportiva Sprinter han hecho posible, a través de una subvención donada a uno de los clubes locales, el acondicionamiento provisional de uno de los espacios para su uso como oficinas y espacio de almacenaje de material, en beneficio de todos los equipos, y de manera provisional.
El polideportivo y el campo, en obras
Se prevé que, a finales de este mes, los cuatro equipos —Paiporta Club de Futbol, E1 Paiporta, Ciutat de Paiporta y la UE Veterans Paiporta — puedan comenzar tanto los entrenamientos como los partidos en El Terrer, mientras se finalizan las obras completas del polideportivo y el campo.
Por otra parte, el ayuntamiento ha llevado a cabo el acondicionamiento de las pistas de tenis, patinaje artístico, fútbol sala, balonmano y baloncesto, que ya están en uso por los clubs deportivos del municipio y centros educativos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alerta amarilla por lluvias en la Comunitat Valenciana
- La Fiscalía pide una indemnización de casi 700.000 € al Ayuntamiento de Quartell a exediles del PP y dos empresarios
- Un pionero en la industria de los cítricos de la Safor
- La ruina del millonario puente giratorio sin uso de la Marina de València
- La CHJ atenta a las extracciones en el «mar subterráneo» de València que anuncia Catalá
- Ecuador conquista el título de la mejor paella del mundo en la 64ª edición del Concurso Internacional de Sueca
- Una mujer con alzhéimer atraviesa València en pijama sin recibir ayuda
- Los vecinos de la Malva-rosa lamentan que Catalá no les haya consultado su plan para las Casitas Rosas