Paiporta ultima las actuaciones en El Terrer para que los cuatro equipos de fútbol puedan entrenar

Estas adecuaciones se encuentran en la fase final para que los jugadores puedan entrenar en el campo esta temporada

Paiporta ultima las actuaciones para que los cuatro equipos de fútbol puedan usar el campo de El Terrer esta temporada.

Paiporta ultima las actuaciones para que los cuatro equipos de fútbol puedan usar el campo de El Terrer esta temporada. / A. P.

Redacción Levante-EMV

Piporta

El Ayuntamiento de Paiporta está en la fase final de las actuaciones que permitirán que los cuatro equipos de fútbol del municipio puedan utilizar el campo de El Terrer para la nueva temporada.

Las obras han sido posibles gracias a la inversión municipal para la limpieza y acondicionamiento del campo y su entorno, así como a la colaboración de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana (FFCV), que ha asumido la instalación del césped y el sistema de riego, porterías etc. Además, Cruz Roja y la marca deportiva Sprinter han hecho posible, a través de una subvención donada a uno de los clubes locales, el acondicionamiento provisional de uno de los espacios para su uso como oficinas y espacio de almacenaje de material, en beneficio de todos los equipos, y de manera provisional.

El polideportivo y el campo, en obras

Se prevé que, a finales de este mes, los cuatro equipos —Paiporta Club de Futbol, E1 Paiporta, Ciutat de Paiporta y la UE Veterans Paiporta — puedan comenzar tanto los entrenamientos como los partidos en El Terrer, mientras se finalizan las obras completas del polideportivo y el campo.

Por otra parte, el ayuntamiento ha llevado a cabo el acondicionamiento de las pistas de tenis, patinaje artístico, fútbol sala, balonmano y baloncesto, que ya están en uso por los clubs deportivos del municipio y centros educativos.

