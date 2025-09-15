La Pobla de Farnals celebra el tradicional Día de las Calderas con 7.000 raciones

La Pobla de Farnals vivió uno de los actos centrales de sus fiestas mayores con la celebración del tradicional Día de las Calderas. En la plaza Generalitat se cocinaron 35 calderas, que dieron lugar a 7.000 raciones de este plato típico y con receta propia de la localidad.

Cada caldera se elaboró con 12 kilos de arroz, 5 kilos de alubias, 4 kilos de cardo, 4 kilos de nabo, 4 kilos de patata, 13 kilos de carne de toro, 100 piezas de morcilla, 100 piezas de chorizo y 12 garrafas de 8 litros de agua, además de sal y azafrán.

Preparación de las calderas / L-EMV

La preparación fue posible gracias al esfuerzo de más de 50 personas, dirigidas por el maestro calderero Víctor Salvador Iborra, galardonado por su trayectoria vinculada a esta tradición culinaria.

Miles de vecinas y vecinos acudieron con sus ollas a la plaza Generalitat para recoger las raciones de caldera, en una jornada que volvió a poner de manifiesto la relevancia de este evento gastronómico dentro de las fiestas mayores de La Pobla de Farnals.