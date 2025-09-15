Teresa Sobrino presenta su libro en Burjassot

Dentro de la programación mensual de fomento de la lectura de las Bibliotecas Municipales de Burjassot, el próximo viernes 19 de septiembre la Casa de Cultura, a las 19:00 horas, acogerá la segunda de las presentaciones literarias de septiembre, la del libro de Teresa Sobrino, Yo, con… contra.. por… el mundo con mi látigo, de la editorial ExLibric.

En esta obra la autora invita al lector a reflexionar sobre diversos aspectos de la vida. A través de una cuidada recopilación de textos explora cómo las circunstancias a las que se enfrenta una persona pueden condicionar las decisiones y el camino que se sigue.

Yo, con… contra.. por… el mundo con mi látigo se trata de una lectura en la que se podrá ver una mirada autobiográfica marcada por el espíritu rebelde de la autora. En sus páginas, Sobrino habla sobre la necesidad de la igualdad entre las personas y el rechazo a las etiquetas impuestas por la sociedad.

Teresa Sobrino descubrió su amor por la escritura muy pronto y su mayor experiencia ha sido a través de su vida y vicisitudes, que le han aportado a su obra madurez y una sensibilidad especial para relatar las emociones humanas.

Espectáculo familiar Sublunar

Por otro lado, la ciudadanía de Burjassot tiene la oportunidad de volver a disfrutar del mejor teatro familiar, al aire libre, el próximo domingo 21 de septiembre, penúltimo día del verano 2025. La Plaza del Ayuntamiento se convertirá en un perfecto escenario para que aterrice Sublunar, una propuesta de la compañía Bot Project que invita a soñar, reír y sorprenderse en un viaje visual que no precisa de palabras. La cita será a las 12:00 horas, con entrada gratuita y abierta a todos los públicos.

Con un lenguaje escénico basado en el movimiento, la expresividad corporal y la interacción con grandes elementos hinchables, Sublunar transporta a pequeños y a mayores a un universo poético donde todo es posible. Al tratarse de un espectáculo sin texto, está pensado para que cualquier espectador o espectadora, independientemente de su edad o idioma, pueda disfrutarlo plenamente.

Esta cita con la escena forma parte de la programación cultural impulsada por el Ayuntamiento de Burjassot, a través de la concejalía de Cultura, que dirige Javier Naharros, con la colaboración del Institut Valencià de Cultura (IVC), el SARC de la Diputació de València y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP).