Torrent intensifica el control sobre los patinetes tras el atropello de una mujer

La Policía Local de Torrent ha iniciado una campaña de control y vigilancia sobre los vehículos de movilidad personal (VMP), principalmente los patinetes eléctricos. La iniciativa ha sido anunciada este lunes por el consistorio después de que el pasado viernes un patinete arrollará a una mujer en un paso de peatones y se diera a la fuga, tal como avanzó en exclusiva este diario. El ayuntamiento también justifica el refuerzo en la vigilancia sobre los patinetes ante el creciente uso de este medio de transporte y a la necesidad de garantizar una movilidad más segura en las calles del municipio.

El pasado viernes, Maria Asunción, de 76 años, cruzaba pasadas las seis de la tarde el paso de peatones de la calle Ángel Querol, en la confluencia con Padre Méndez, para ir a misa. En ese momento, según testigos presenciales, un joven a bordo de un patinete que bajaba por la calle Calvario a gran velocidad arrolló a la mujer y se dio a la fuga por la avinguda al Vedat. La septuagenaria fue trasladada hasta el hospital donde permanece ingresada en la UCI sedada, con respiración asistida por la afección en ambos pulmones causada por la rotura de varias vertebras por el impacto del accidente, además de una hemorragia intracreneal.

Lugar donde fue arrollada la mujer en Torrent / l_EMV

La Policía Local de Torrent ha abierto diligencias de investigación y continúa con las actuaciones necesarias para identificar, a través del sistema de cámaras de vigilancia, y localizar al presunto sospechoso del atropello. La alcaldesa, Amparo Folgado, ha subrayado que “este tipo de comportamientos no quedarán impunes y que se están empleando todas las herramientas para encontrar a esta persona. Así mismo se van a aplicar todas las medidas contempladas en la normativa para garantizar la seguridad vial y la protección de los peatones”. La mandataria del PP ha señalado que “el compromiso del consistorio es velar por la seguridad de todos los vecinos y vecinas, garantizando que las nuevas formas de movilidad urbana se integren de manera responsable en nuestro día a día. La intensificación de controles por parte de la Policía Local, incluida la Policía de Barrio está dando resultados y, paralelamente, revisaremos la ordenanza, por si en su caso, hubiera que realizar alguna adaptación a la realidad actual y normativa general”.

Sancionar y concienciar

Por tanto, la Policía Local, tal como ya hiciera el pasado junio, inicia una nueva ejecutiva para la detección de infracciones en este tipo de vehículos que pueden suponer un riesgo en la seguridad vial por la interacción de los VMP con el resto de usuarios de la vía pública. Así, se hará especial inciencia en la circulación por lugares habilitados, el uso de alumbrado o prendas reflectantes durante la noche, el respeto a los sentidos de circulación, la prohibición del uso de dispositivos móviles y/o auriculares, el respeto de las señales de prioridad de paso, y el uso hace uso individual de estos vehículos. En lo relativo a la conducción con consumo de alcohol o drogas, se intensificarán los controles para comprobar si los conductores de VMP, superan las tasas de alcohol permitidas o si lo hacen con presencia de drogas tóxicas en el organismo. En este sentido, el comisario principal de la Policía Local, José Pascual Martínez ha destacado que “la Policía Local desarrolla actuaciones continuamente en labores de control de proximidad, detectando las infracciones allí donde generan más conflictos: entornos escolares, zonas comerciales y espacios de convivencia peatonal”. Por su parte, la concejala de Seguridad Ciudadana, Sonia Roca, ha subrayado que “nuestro objetivo no es únicamente sancionar, sino sobre todo concienciar. Queremos que quienes utilizan patinetes eléctricos lo hagan con seguridad, respetando a los peatones y al resto de conductores. Por eso, junto a los controles policiales, se intensificará la campaña informativa y educativa”.

A su vez, el consistorio torrentino también pretende revisar la ordenanza municipal de movilidad, aprobada en diciembre de 2022, donde ya se regula de forma específica el uso de los patinetes. En tres otros aspectos establece la obligatoriedad del casco para todos los, velocidades máximas de 25 km/h en calzada, 20 km/h en carriles bici segregados y 6 km/h en zonas peatonales, prohibición de circular por aceras, jardines y travesías interurbanas, así como en túneles urbanos, una edad mínima de 15 años para circular, o condiciones técnicas de los vehículos: alumbrado, timbre, elementos reflectantes y sistemas de frenado.