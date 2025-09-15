Vuelta al cole 'plena' en Alfafar

Alfafar ha celebrado este lunes el inicio del curso escolar de manera plena con la apertura del CEIP Orba, uno de los centros educativos afectados por los daños ocasionados por la dana. Después de meses de trabajos de reparación y adecuación de las instalaciones, el colegio ha reabierto sus puertas para acoger a cientos de niños y niñas del municipio que vuelven a sus rutinas educativas con una cálida bienvenida por parte del profesorado.

El alumnado de 3 años ha iniciado su etapa escolar con un horario especial de adaptación, comenzando las clases a las 10:00 horas. Esta medida permite a las familias acompañarlos en sus primeros pasos dentro del centro y garantiza una entrada más progresiva y tranquila.

La jornada escolar, sin embargo, ya se ponía en marchaa las 7:00 horas con el servicio de Escola Matinera, que vuelve a ser un recurso fundamental para la conciliación familiar y laboral. También a esa misma hora ha comenzado el transporte escolar, que asegura el acceso de los estudiantes al colegio.

Vuelta al cole en el CEIP Orba / L_EMV

En el CEIP Rabisancho, las clases empezarán progresivamente, paraque el alumnado se adapte poco apoco a la rutina escolar y disfrute de un inicio de curso más tranquilo y organizado.

Juan Ramón Adsuara, alcalde de Alfafar, ha señalado que es un "día muy importante" para todo el municipio porque “no solo iniciamos un nuevo curso, sino que también demostramos la capacidad de nuestro pueblo para sobreponerse a las dificultades que nos dejó la dana”. Por su parte, la concejala de Educación, Amparo Sanjuan, ha destacado que laeducación esel motor del futuro del municipio. “Tenemos que seguir garantizando recursos, espacios seguros y oportunidades para que nuestros niños y niñas puedan crecer, aprender y desarrollar todo su potencial”, ha añadido.