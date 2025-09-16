180 docentes de Burjassot participan en una jornada de formación en primeros auxilios

Con motivo del Día Mundial de los Primeros Auxilios, que se celebra el segundo sábado de septiembre, el Ayuntamiento de Burjassot, a través de la Concejalía de Educación que dirige Manuela Carrero, ha celebrado una jornada de formación en materia de primeros auxilios en el ámbito educativo, dedicada a la comunidad docente de la localidad.

La jornada, que ha tenido lugar en el Centro Cultural Tívoli, ha contado con la presencia y participación de 180 profesionales de la educación, que han recibido la formación necesaria para saber actuar ante un caso de emergencia, en el ámbito de la escuela. La formación ha estado a cago de profesionales de enfermería de los centros de salud de Burjassot después de que, en una reunión celebrada meses atrás, el coordinador de Enfermería de la Zona Básica de Salud de Burjassot recibiera la petición por parte de los centros educativos y del departamento municipal de Educación.

Pautas teóricas y prácticas

Los participantes en la jornada recibieron pautas teóricas y prácticas para saber responder y actuar ante atragantamientos, quemaduras, paradas cardiorrespiratorias, heridas y otras situaciones de emergencia que pueden darse en el entorno escolar.

En la jornada formativa participaron docentes de los CEIP Fernando de los Ríos, Les Sitges, El Pouet, Miguel Bordonau y San Juan de Ribera; de los IES Federica Montseny, Comarcal y Vicent Andrés Estellés; de las Escuelas Infantiles Municipales Llumenetes I y Llumenetes II; de los CEI Caperucita Roja, Santa Gema, y de los colegios La Fontaine, San Miguel Arcángel, Juan XXIII, San Bartolomé y Aula Campus.