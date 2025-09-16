Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Burjassot suspende sus trámites administrativos electrónicos durante tres días

La renovación de los sistemas informáticos del 25 al 30 de septiembre impedirá servicios como el padrón o el registro de entrada

Ayuntamiento de Burjassot.

Ayuntamiento de Burjassot. / A.B.

Redacción Levante-EMV

El Ayuntamiento de Burjassotva a proceder, entre el 25 y el 30 de septiembre, a realizar un proceso de modernización de sus sistemas informáticos con el objetivo de seguir dando el mejor servicio a la ciudadanía, mejorando su uso y funcionamiento.

Por este motivo, y dada la complejidad del proceso, durante los citados días, no estarán operativos diversos servicios del consistorio: la Sede Electrónica, el Registro de entrada y las gestiones de padrón, económicas y de expedientes. Además, en el caso de estar inmerso en cualquier procedimiento administrativo, se interrumpe el cómputo de los plazos administrativos en todos los procedimientos durante los tres días.

A partir del día 1 de octubre los citados servicios volverán a la normalidad y estarán operativos sin problemas, al igual que se reanudará el cómputo de plazos.

Las personas responsables de cada uno de los servicios afectados informarán en todo momento a la ciudadanía de las circunstancias que se van a dar los días 25, 26 y 29 de septiembre y esos mismos días ayudarán, en el caso de que se diera cualquier urgencia o necesidad, aportando una solución temporal óptima a las mismas.

