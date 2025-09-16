Burjassot suspende sus trámites administrativos electrónicos durante tres días
La renovación de los sistemas informáticos del 25 al 30 de septiembre impedirá servicios como el padrón o el registro de entrada
El Ayuntamiento de Burjassotva a proceder, entre el 25 y el 30 de septiembre, a realizar un proceso de modernización de sus sistemas informáticos con el objetivo de seguir dando el mejor servicio a la ciudadanía, mejorando su uso y funcionamiento.
Por este motivo, y dada la complejidad del proceso, durante los citados días, no estarán operativos diversos servicios del consistorio: la Sede Electrónica, el Registro de entrada y las gestiones de padrón, económicas y de expedientes. Además, en el caso de estar inmerso en cualquier procedimiento administrativo, se interrumpe el cómputo de los plazos administrativos en todos los procedimientos durante los tres días.
A partir del día 1 de octubre los citados servicios volverán a la normalidad y estarán operativos sin problemas, al igual que se reanudará el cómputo de plazos.
Las personas responsables de cada uno de los servicios afectados informarán en todo momento a la ciudadanía de las circunstancias que se van a dar los días 25, 26 y 29 de septiembre y esos mismos días ayudarán, en el caso de que se diera cualquier urgencia o necesidad, aportando una solución temporal óptima a las mismas.
