El Circuito RunCáncer 2025 llega a Burjassot

La XI edición del Circuito RunCáncer 2025 entra en el trimestre final del calendario de marchas y carreras contra el cáncer de la provincia de València. Y en ese tramo final de citas deportivas y solidarias entra en escena Burjassot que, el domingo 5 de octubre, celebrará la marcha anual de 4km con la que el municipio se suma a este proyecto de la Asociación Española contra el Cáncer.

La marcha no competitiva comenzará a las 10.00 horas, desde la Plaza de Emilio Castelar (Ayuntamiento) donde también finalizará. Para participar, es imprescindible inscribirse y hacerse con un dorsal solidario, cuyo importe está íntegramente destinado a la inversión en investigación. En Burjassot, hay puntos de venta de dorsales y de camisetas del circuito en La Mercería, Panadería El dolcet y en Solete. También se pueden adquirir on line en este ENLACE. El plazo de inscripción se cerrará el 2 de octubre, a las 23.59 h. Las personas que no puedan asistir a la marcha pero que quieran contribuir a la causa, pueden hacerse igualmente con el dorsal solidario.

En 2025, el Circuito RunCáncer incluye 12 carreras y más de cien marchas que se están celebrando a lo largo y ancho de la provincia de Valencia. Comenzó el 2 de marzo en Rafelbunyol y concluirá el próximo 29 de diciembre, en Mislata. Toda la recaudación del circuito está destinada a la investigación contra el cáncer.