La Diputación colabora en el mural sobre diversidad de Manuel Moreno en Sedaví
La vicepresidenta Natàlia Enguix visita la obra ‘Luz sobre el silencio’, con las figuras de García Lorca, Chavela Vargas, Stella Nyanzi y Yukio Mishima
La vicepresidenta primera y responsable de Igualdad y Diversidad de la Diputació de València, Natàlia Enguix, ha visitado este martes en Sedaví el mural ‘Luz sobre el silencio’, una composición realizada por el artista plástico Manuel Moreno sobre un muro de 80 metros cuadrados en el centro del municipio de l’Horta Sud. La delegación de Diversidad que coordina Enguix ha colaborado en la financiación del mural junto al Ayuntamiento y la Generalitat.
Acompañada por el alcalde de Sedaví, José Cabanes, el director general de Diversidad del Consell, Stephane Soriano, y el propio artista, licenciado en Bellas Artes por la UPV, Natàlia Enguix ha valorado el trabajo de Moreno, que representa los rostros de cuatro figuras disidentes del siglo XX: el poeta de la Generación del 27 Federico García Lorca; la antropóloga médica, feminista y defensora de los Derechos Humanos Stella Nyanzi; el escritor japonés Yukio Mishima; y la cantante mexicana Chavela Vargas.
