Eva Esparcia, nueva presidenta de Intercomparses Paterna

Eva Esparcia Llorens ya es la nueva presidenta de la Federación Intercomparsas de Paterna. Así se decidió en el transcurso de la asamblea general celebrada ayer en el municipio. Esparcia es la presidenta de la Comparsa Zihara y festera activa desde hace más de una década, Eva ha formado parte de la directiva saliente y conoce de primera mano el funcionamiento de la federación. Con su elección, inicia una nueva etapa marcada por la ilusión, la participación y la unidad.

En sus primeras palabras tras la votación, Eva quiso agradecer la confianza depositada en ella por parte de las comparsas, así como el trabajo realizado por la presidenta saliente, Mª Ángeles Salvador, y toda su directiva, especialmente en momentos tan complicados como los años de pandemia. Destacó el legado que dejan al haber logrado que los moros y cristianos de Paterna hayan sido declarados Fiesta de Interés Turístico Autonómico.

Eva Esparcia, la nueva presidenta de Intercomparsas de Paterna / L-EMV

Eva afronta el reto de liderar una federación que se prepara ya para importantes hitos como el 50 aniversario en 2027. Entre sus prioridades destacan impulsar la participación de todas las comparsas en la toma de decisiones, revalorizar actos emblemáticos como el 9 d’Octubre, el acto del Rey don Jaime I y los desfiles moro y cristiano, dar un nuevo impulso a la escoleta festera y mejorar la comunicación tanto interna como externa.

"Este proyecto no es mío, es de todos" , dijo la nueva presidenta de Intercomparsas en el discurso tras la elección. "La unión de las 26 comparsas es nuestra fuerza. Tenemos el reto de seguir creciendo como colectivo y de situar a Intercomparsas en el lugar que merece dentro de la fiesta", señaló la nueva presidenta.