Muere el torrentino Vicent Alabajos

Vicent Alabajos Ibañez, docente y autor del Anuari Gent de Torrent, falleció la pasada madrugada. Sus restos mortales se velarán en el tanatori Sant Josep de Torrent (hoy de 17h a 22h y el miércoles de 9h a 10:30h), mientras que el sepelio será mañana a las 11h en el crematorio del cementerio torrentino.

Vicent Alabajos, padre el cantautor y exconcejal de Compromís Pau Alabajos, dedicó su vida a la docencia. En el 2011 fue uno de los profesores reconocidos por su trayectoria educativa en el CEIP Sant Pasqual. Además, formó parte de la Fundación Horta Sud como patrono así como integrante del consejo ejecutivo.

En el año 2015 impulsó el Anuari Gent de Torrent, un documento en el cual se recopilaba los acontecimientos y noticias más destacadas en el ámbito social y deportivo torrentino de un año. La publicación abarcaba hechos destacables y relacionados con la ciudad de Torrent a lo largo de 365 días con el objetivo de dar a conocer la gestión, galardones y éxitos a la ciudadanía torrentina. Los hitos iban desde elecciones o nombramientos de cargos de responsabilidad, pasando por los importantes premios obtenidos en concursos de diferentes ámbitos. Aquel primer volumen se adjuntó con el BIM municipal, para posteriormente continuar como un proyecto autónomo.