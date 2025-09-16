La paternera Lucía Casani entra en la academia de OT con pase directo

La paternera Lucia Casani ya está dentro de la academia de Operación Triunfo. La joven de 19 años, debutó en la Gala 0 que se emitió este lunes en la plataforma Prime Video con la canción histórica "Maldita primavera" que ya le trajo buena suerte en los castings. En la fase dos del proceso de selección cantó esta canción que tal como reveló su madre a este diario, se aprendió el día de antes para aportar originalidad al repertorio que escuchaba el jurado durante el proceso de selección.

La 'Maldita primavera' ha traído suerte a Lucía este verano, pues ayer, tras cantarla en la gala, el jurado de la academia (formado por Leire Martínez, Guille Milkyway, Cris Regatero y Abraham Mateo) le otorgó el pase directo a la academia de OT, donde ha amanecido ya esta mañana.

Esta canción es originalmente en italiano. Escrita por Paolo Amerigo Cassella y Totò Savio, «Maledetta primavera» fue interpretada por Loretta Goggi en 1981 en el XXXI Festival de San Remo, donde obtuvo el segundo lugar, catapultando la carrera de esta artista y ambién del recorrido de la canción. La versión en español fue interpretada por primera vez por la artista mexicana Yuri, también en los años ochenta, y desde entonces se ha convertido en un éxito musical reinterpretado por diversos artistas y grupos musicales.

Ayer Casani la hizo suya en una versión que, sin duda, conquistó al jurado, pues consideraron que la potencia vocal de la paternera era digna para decirle bien alto: "Cruza la pasarela", lo que la llevó a ser una de las primeras aspirantes en ganar un puesto dentro de la academia de Operación Triunfo.

De hecho, en su valoración, Guille Milkyway le dio las gracias por "elegir esta canción" por ese "poderío en la voz tanto cuando estás abajo del escenario como cuando estás arriba", gracias a eso, dijo, "tienes el pase directo". Una felicitación de la que se congratuló el alcalde de su pueblo, Juan Antonio Sagredo, en redes sociales: "Bravooo, Lucía! Nuestra paternereta ya está dentro de OT con pase directo tras la gala cero.Tu pueblo entero está contigo ¡A darlo todo en el escenario!", escribió el alcalde.

Con todo, la historia de Lucía con la música empezó hace muchos años, cuando tenía a penas un año y medio. La primera canción que entonó Lucía Casani fue "María de la O" cuando tenía un año y medio. La joven, de 19 años recién cumplidos y natural de Paterna, debutó este lunes en la gala 0 del programa Operación Triunfo, el talent show más conocido del país que emite Prime Video. Ella fue una de las 16 elegidas entre 11.500 personas que se presentaron al casting.

La paternera lleva cantando desde que su abuelo, que era imitador, le enseñó su primera canción. "Cuando le oyó cantar, dejó sus juguetes, se subió a las piernas de su abuelo y le pedía una y otra vez que repitiera la canción hasta que se la aprendió de memoria. Cuando llegamos a casa no dejaba de cantarla", cuenta Miriam, su madre, que en conversación con este periódico asegura que toda la familia está de "subidón" tras haber conseguido entrar en la academia.

Lucía es autodidacta y aunque este año ha hecho primero en la facultad de Ciencias Políticas en la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló, su sueño siempre ha sido ser cantante y por eso este año hará un parón para apostar por este camino musical con la oportunidad que le brinda el programa, tras haber superado un casting difícil y haber sido elegida entre miles de personas. "Con seis años, vivíamos enfrente del Parc Central de Paterna y un día que había música nos pidió bajar. Cuando nos dimos cuenta, se había subido al escenario y cantaba la canción 'Corre' de Jesse & Joy", recuerda su madre.

Experiencia en otros programas

Desde entonces, ha aprendido todo lo que sabe de canto de manera autodidacta en tutoriales de Youtube y se ha dedicado a hacer versiones de canciones hasta el momento, que colgaba en sus redes sociales. Con todo, pese a su corta edad, Lucía tiene experiencia en programas de televisión y otros certámenes musicales. Con 13 años estuvo en el equipo de David Bisbal en el programa "La Voz Kids" y después con Ana Mena en otro programa televisivo, Idol Kids. Además, también fue telonera de Ana Mena en las Fiestas Mayores de Paterna y de Gisela en los actos navideños del municipio.

Lucía ha asistido durante toda su etapa educativa a centros escolares de Paterna. Tras cursar infantil en La Salle, hizo primaria, secundaria y bachillerato en el Colegio Palma, en La Canyada. Después, se decidió por la carrera, aunque su pasión siempre ha sido la música. "Ha hecho un parón porque ella quiere ser cantante. Es su proyecto y siempre dice que quiere dejar huella en la historia de la música".

Desde junio que empezaron los castings, Lucía y su familia han pasado unos meses frenéticos. Noemí Galera le puso la primera pegatina tras cantar tan solo una canción y después de eso, solo han venido alegrías. En julio, cuando acababa de cumplir 19 años, le dieron la noticia: estaba entre los 18 aspirantes que actuarían en la gala 0. Lucía ha pasado el verano con una noticia que no podía contar hasta ahora, que se han hecho públicos los nombres de los aspirantes.

Tres valencianas

Del total de los 16 concursantes que ganaron ayer su plaza en la academia, son tres las cantantes que vienen de la Comunitat Valenciana. Salma de Diego y Claudia Arenas son de Alicante y Lucía Casani, de Valencia. Las tres tienen buena sintonía y se las ha visto en vídeos publicados en las redes sociales juntas y en un tren de camino a Barcelona, donde ya están viviendo toda una aventura, una que podrá cambiar sus vidas.