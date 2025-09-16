Una veintena de personas buscan reinsertarse al mercado laboral en la sexta edición de 'Vives Emplea Saludable' de Alboraia

El Ayuntamiento de Alboraia ha puesto en marcha la sexta edición de 'Vives Emplea Saludable', el programa de inserción sociolaboral con enfoque saludable destinado a personas de entre 18 y 65 años en situación de desempleo y de riesgo de exclusión social. De nuevo, colabora Servicios Sociales y Acción contra el Hambre en esta edición cofinanciada con el Fondo Social Europeo, La Caixa y la Generalitat Valenciana.

En esta ocasión, 17 personas están participando en esta edición, que durante las próximas semanas visitará ferias de empleo y realizará actividades deportivas, además de otros aprendizajes que sirvan para conseguir la reinserción en el mercado labora, apoyándose en buenos hábitos de vida. Y es que el programa cuenta con muy buenos datos en este sentido: a lo largo de las ediciones, más de la mitad han conseguido trabajo y la mayoría ha mejorado mucho su salud.

Al arranque del curso ha acudido Miguel Chavarría, alcalde de Alboraia, y Susana Cazorla, concejala de Servicios Sociales. En el encuentro han contado a los participantes los datos de éxito que avalan el proyecto y algunas de las actividades que les esperan.