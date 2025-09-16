Una veintena de personas buscan reinsertarse al mercado laboral en la sexta edición de 'Vives Emplea Saludable' de Alboraia
El programa, de gran éxito de salida laboral y mejora en los hábitos de vida saludables, visitará ferias de empleo y y realizará actividades deportivas durante 3 meses
El Ayuntamiento de Alboraia ha puesto en marcha la sexta edición de 'Vives Emplea Saludable', el programa de inserción sociolaboral con enfoque saludable destinado a personas de entre 18 y 65 años en situación de desempleo y de riesgo de exclusión social. De nuevo, colabora Servicios Sociales y Acción contra el Hambre en esta edición cofinanciada con el Fondo Social Europeo, La Caixa y la Generalitat Valenciana.
En esta ocasión, 17 personas están participando en esta edición, que durante las próximas semanas visitará ferias de empleo y realizará actividades deportivas, además de otros aprendizajes que sirvan para conseguir la reinserción en el mercado labora, apoyándose en buenos hábitos de vida. Y es que el programa cuenta con muy buenos datos en este sentido: a lo largo de las ediciones, más de la mitad han conseguido trabajo y la mayoría ha mejorado mucho su salud.
Al arranque del curso ha acudido Miguel Chavarría, alcalde de Alboraia, y Susana Cazorla, concejala de Servicios Sociales. En el encuentro han contado a los participantes los datos de éxito que avalan el proyecto y algunas de las actividades que les esperan.
