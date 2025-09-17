Estos son los 13 municipios que aceleran la reparación del alcantarillado dañado por la dana

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado tras la reunión del Consejo de Administración de Vaersa que 13 municipios se han sumado ya a la iniciativa puesta en marcha por el Ejecutivo autonómico por la que los ayuntamientos podrán agilizar la contratación de emergencia de las obras de reparación de la red de alcantarillado dañada por las riadas del pasado mes de octubre.

La empresa pública de la Generalitat Vaersa, dedicada a la gestión medioambiental y el desarrollo de tecnologías para la gestión de residuos, será la encargada de realizar estas contrataciones con el objetivo de agilizar los trámites y poder ejecutar de una manera ágil los fondos del Gobierno ante posibles episodios de lluvias. El president ha expresado que los ayuntamientos afectados por las inundaciones “llevan meses a la espera de las subvenciones estatales, cuyo proceso avanza con retraso”.

Agilizar el proceso

El jefe del Consell ha puesto en valor esta iniciativa impulsada por la Generalitat “ante la demora y falta de agilidad en la aprobación de las ayudas del Gobierno central” en esta materia y ha subrayado el compromiso del Ejecutivo autonómico "para responder a las necesidades de localidades afectadas por la dana y seguir apoyando a los ayuntamientos para acelerar de la reconstrucción económica y social".

El president ha informado que los municipios que se han acogido a ese mecanismo son: Albal, Bugarra, Carlet, Catarroja, Caudete de las Fuentes, Fuenterrobles, Godelleta, Massanassa, Montserrat, Polinyà de Xúquer, Sedaví, Sot de Chera y Utiel, lo que supone la gestión de 134,75 millones de euros.