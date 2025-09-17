El concejal de Moncada "no se baja de la moto" tras su polémica

El concejal de Moncada, Martín Pérez Aranda, sigue estando en el punto de mira, después de protagonizar una polémica en las fiestas, donde se le vio participar en una pelea con asistentes a una verbena que proclamaban gritos en contra del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La continuidad del concejal socialista, y también pareja de la alcaldesa de Moncada, Amparo Orts, sigue estando en debate después de que el también miembro de la brigada municipal saltara desde el escenario, con una patada al aire, tras realizar un corte de mangas a los asistentes.

Pese a que Martín Pérez pidió perdón por sus actos, no mostró su intención de dimitir de su cargo de edil de Seguridad y Fiestas. Una decisión que mantiene, como ha quedado patente en un post subido en sus redes sociales. El concejal ha empleado un símil motero para reflejar su situación e insinuar que continuará y trabajando como miembro del gobierno de Moncada.

"La ruta es larga y repleta de obstáculos, sigue el rumbo hasta tu destino", afirma Martín Pérez en un post en redes sociales, donde se le ve subido a una moto de gran cilindrada.

Publicaicón en Facebook. / L.EMV

El concejal es muy activo en redes sociales, aunque no había publicado nada desde el 8 de septiembre, cuando pidió perdón por sus actos, un día después de que Levante-EMV publicara el vídeo donde se le veía intervenir en una pelea en una verbena. El concejal, sin embargo, sí que se ha dejado ver durante las fiestas de la localidad, bailando al son de King África y su Paquito el Chocolatero.