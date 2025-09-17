"Me diagnosticaron esclerosis múltiple tras la dana y sin ascensor todo se complica"

"A raíz de la dana me salieron unos síntomas, creía que eran pasajeros, pero en enero fui al neurólogo y me diagnosticaron esclerosis múltiple. Tengo más de 20 lesiones en la cabeza y más de dos en la médula. Según los informes es grave y a partir de ahí mi vida ha cambiado mucho. Sin ascensor todo este proceso se complica más", declara José, un vecino de la calle San Carlos de Albal que afrontan el décimo mes sin ascensor tras la dana del 29 de octubre.

José no es el único vecino con problemas de movilidad en el edificio. Dos personas mayores, que van en silla de ruedas, ya han tenido que abandonar la finca e ingresar en una residencia dada la imposibilidad de salir de sus casas. Una mujer ciega y su perro guía también han dejado su hogar dadas las complicaciones de subir y bajar un tercer piso todos los días. Otro vecino, al cual le dio un ictus y también se vale de la silla de ruedas, sigue residiendo en el edificio sin salir a penas de casa. José y él ya van a por los once meses sin ascensor, así como el resto de las 25 puertas, en las cuales se encuentran familias de todo tipo, con niños y personas mayores.

"En enero la empresa contratada nos dijo que en siete semanas tendríamos el ascensor en marcha, precisamente firmamos con ellos porque eran los únicos que nos daban ese plazo. La administradora firmó un mes y medio después el contrato. A continuación, la empresa vino a la finca y tras estudiar las condiciones de la instalación nos expresaron que en tres semanas lo pondrían en marcha. Nuestra sorpresa fue cuando un mes después nos empezaron a dar largas", explican María Ángeles y Maite, vecinas de la comunidad. A pesar de la prioridad que se les debería conceder por la presencia de personas con movilidad reducida, así lo acordó el Consell con la Asociación de Empresas de Ascensores de la Comunitat Valenciana (Ascencoval), "no nos han dado ninguna prioridad", aunque en principio sí que se les prometió esa prioridad.

Sin fecha ni esperanza

"No es justo, tenemos a personas que no pueden bajar de sus casas", lamentan las vecinas. A día de hoy, no tienen ninguna previsión para que el ascensor vuelva a funcionar. "Eso es lo más duro, no tener una fecha. El plan es que no hay plan. Es muy difícil estar aquí el día a día y ver como las personas con movilidad reducida se están marchando". La comunidad de vecinos está en contacto con el Ayuntamiento de Albal a través de la vicealcaldesa María José Hernández, que les afirma que tienen esa "prioridad" que anhelan.

Vecinos de Albal denuncian que el edificio sigue igual 10 meses después / Francisco Calabuig

Otro de los problemas a los que se enfrenta esta comunidad de vecinos es el dinero que han recibido por parte del Consorcio. "El presupuesto que nos realizó un arquitecto contratado por la comunidad es de unos 170.000 euros y esta cifra choca con los casi 60.000 euros que nos han dado. Tenemos miedo que llegado el momento de arreglar el ascensor o lo que queda de la finca, no podamos pagar", manifiestan las vecinas. Este miedo crece cuando hablan de una posible derrama: "somos personas trabajadoras, que ya estamos haciendo frente a otros gastos derivados de la dana y de nuestra vida, y nos tocará poner un dinero que no sabemos si vamos a poder asumir".

Y es que además del ascensor, el paso de la dana todavía es evidente en el resto del edificio. La puerta principal sigue rota, abierta. Nada más entrar, a la derecha, están los contadores eléctricos que aún tienen barro y el vecindario teme que esto pueda causar algún accidente y alterar su seguridad. Caminando hacia el ascensor se ve como la instalación tiene barro, maderas y otros materiales para impedir el acceso. Bajando al garaje también puede observarse las consecuencias del desastre, el cual todavía no alberga vehículos.

Todas estas condiciones, sumado a que es una finca de hace 25 años y que tiene una serie de aspectos técnicos por adaptar con base en las normativas actuales, hacen que el presupuesto total de la obra ascienda, pero el perito no lo entiende así y no lo refleja en la cuantía otorgada. "El perito considera que la adaptación a la nueva normativa son mejoras que queremos hacer y que debemos asumir nosotros", relatan. Estas "mejoras" son tales como disponer de una bomba de achique o detectores de humo.

También hay otra variable que les sería ahora mismo de ayuda: una vecina no paga la comunidad desde que entró a residir al piso. "Son 10.000 euros que ahora mismo nos vendrían bien para hacer frente a todos los gastos. Esto también provoca que en caso de haber una posible derrama, no todos los vecinos pagarán. "Otros vecinos se enfadan porque es injusto que unos paguen y otros no, es normal".