Cierran el pabellón deportivo de Paterna por legionela

El Ayuntamiento de Paterna ha clausurado hasta nueva orden el pabellón municipal por la presencia de legionela en las instalaciones deportivas. El consistorio ha activado el protocolo para estas situaciones y ya se están realizando las medidas del plan de choque.

Fueron algunos de los clubes que tenían fijado su entrenamiento este martes los que se encontraron con las puertas del pabellón municipal cerradas. Al interesare por los motivos de la clausura, se les informó que la causante era la presencia de legionela.

El pabellón de la ciudad deportiva alberga actividades deportivas para adultos, niños, tercera edad, así como competeciones, algunas de alto nivel como la Liga Nacional de Fultbol Sala al ser sede de los partidos del Levante UD.

Desde el consistorio paternero detallan que una de las inspecciones rutinarias para prevenir la presencia de legionela resultó positiva por la presencia de la bacteria. En este sentido, explican que se activó el protocolo para estos casos y una empresa especializada ya ha procedido a la cloración de los conductos de agua de las instalaciones para eliminar cualquier presencia de legionela.

Sin notificación de contagios

Las mismas fuentes sostienen que el proceso de cloración se extienen durante unos tres días, por lo que esperan que el pabellón podría estar de nuevo abierto en la jornada del viernes. En este sentido, por el momento no se ha notificado posibles contagios por legionela entre los ususarios y usuarias del pabellón deportivo.