Manises mejorará y modernizará el polígono La Cova

El Ayuntamiento de Manises recibirá una subvención para modernizar el polígono La Cova, después de la resolución de la concesión de 148.440,86 euros por parte del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) para el proyecto de mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en áreas industriales y enclaves tecnológicos de Manises, con una cifra que asciende a los 176.660 euros, completados con fondos propios del consistorio.

Según el concejal de Promoción Económica, Rafael Mercader, "con esta subvención podremos mejorar las dotaciones municipales que apoyan a las empresas existentes del polígono y, a la vez, favorecer la llegada de nuevas iniciativas empresariales. De este modo, se podrá configurar un entorno industrial más moderno, eficiente y adaptado a las demandas del mercado, que contribuirá a fomentar el crecimiento económico y a generar ocupación de calidad para el conjunto de la población de Manises."

La subvención se ha concedido de manera bianual, es decir repartida en dos años diferentes. Para 2025, el IVACE ha concedido el 74% de la cantidad solicitada y para 2026 ha resuelto conceder, por primera vez, el 100% de la cantidad que el ayuntamiento solicitó.

El proyecto ‘Mejora del polígono La Cova’ engloba actuaciones de desarrollo a esta zona industrial de Manises, como la renovación del alumbrado público que mejorará la eficiencia energética y ahorro energético; con la sustitución de 70 nuevas luminarias;la señalización y/o identificación de calles, la regeneración paisajística y mejora de la rotonda de acceso al mismo polígono, la instalación de un sistema de video vigilancia (CCTV) conectado por fibra óptica, la mejora y sustitución de las bombas en la central de bombeo para optimizar su rendimiento, eficiencia y durabilidad, y la regeneración paisajística del resto de rotondas de acceso al polígono, mejorando así la imagen representativa de los polígonos de Manises.

El año 2022, ya se llevaron a cabo diferentes actuaciones también con la financiación de la Ivace. La inversión de cerca de 200.000 euros se centró en la renovación del alumbrado público a uno más sostenible; la instalación de nuevos hidrantes para mejorar la red de protección contra incendios; el tendido de fibra óptica e instalación de cámaras de video vigilancia; la señalización e identificación de calles y la instalación de un directorio de empresas; y la regeneración paisajística de las rotondas de acceso para mejorar su imagen.