Massamagrell recupera el acto de homenaje a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura

Este domingo, 14 de septiembre, Massamagrell volvió a celebrar el acto de homenaje a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. La conmemoración tuvo lugar en el Cementerio Municipal, donde se realizó una ofrenda floral y la lectura de un manifiesto junto al monumento que recuerda a las 43 vecinas y vecinos de la localidad fusilados en el Terrer de Paterna en 1940. Este acto dejó de celebratse con la llegada al gobierno de PP, Vox y Veïns per Massamgrell. Ahora, cuando el PSPV y Compromís han recuperado la alcaldía, se ha retomado el homenaje dentro de los actos de memoria histórica.

El encuentro reunió a familiares de las víctimas, representantes municipales, vecinos y vecinas que quisieron rendir tributo en el Día de las Víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, recuperando así una conmemoración interrumpida durante los dos últimos años.

Los actos comenzaron el jueves en el Centro Cultural con la proyección del documental “Negar la Pau: Fossa de Terra”, que llenó la sala y concluyó con un coloquio donde se compartieron vivencias y reflexiones a cargo de los directores, Sergi Tarín y Òskar Navarro; la presidenta de la Asociación de Familiares de Víctimas de la Fosa 126 de Paterna, Maria Navarro; y el productor del documental, Juli Esteve.

Un compromiso con el pasado

La concejala de Memoria Democrática, Araceli Munera, subrayó que “este acto es un compromiso con nuestro pasado y con los valores democráticos. Queremos que la memoria de las víctimas siga viva en Massamagrell y que nunca se olviden sus nombres ni las razones por las que fueron asesinados”.

Por su parte, el alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, señaló: “Tras dos años sin poder celebrarse, hoy recuperamos un homenaje que dignifica nuestra historia y refuerza nuestro compromiso como pueblo. Es un deber de justicia recordar a quienes perdieron la vida por pensar diferente y garantizar que su memoria inspire un futuro de convivencia y libertad”.

Con esta conmemoración, Massamagrell cumple la moción aprobada en 2018 por el pleno municipal, que estableció la celebración anual de este acto en recuerdo de las víctimas y en defensa de los valores democráticos.