Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una nueva avería en Valencia Sud retrasa varias líneas de metro en hora punta

Las líneas afectadas son la L1/L2/L7

Imagen de archivo de Metrovalencia.

Imagen de archivo de Metrovalencia. / JM LOPEZ

Redacción Levante-EMV

De nuevo una avería esta causando retrasos importantes en los trenes de varias líneas de metro de Valencia Sud, concretamente en las líneas L1/L2/L7. Así lo ha anunciado Metrovalencia a través de su cuenta de X. Las instalaciones de Valencia Sud sufrieron graves destrozos causados por la dana del pasado 29 de octubre, y está previsto que se pongan en marcha las nuevas instalaciones a finales de este año, tal y como indicó hace unos días el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus.

La nueva estación de Metrovalencia

La nueva estación de Metrovalencia en València Sud estará lista antes de finales de año. Así lo señaló el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, el pasado lunes. La instalación sustituirá a la antigua, afectada por la dana, y se convertirá en un "importante eje intermodal", adaptado a las actuales medidas de accesibilidad, que conectará tres de las líneas del servicio ferroviario: las líneas 1, entre Bétera i Vilanova de Castelló; la 2, entre Llíria y Vilanova de Castelló; y la 7, entre Marítim i Torrent.

TEMAS

Tracking Pixel Contents