Una nueva obra cortará la A-7 a partir del 19 de septiembre
Estos trabajos, que se desarrollarán en fines de semana sucesivos hasta el 26 de octubre, producirán afectaciones al tráfico con el corte de la calzada en sentido Alicante
Las obras de reconstrucción de la dana en diversos tramos de la Red de Carreteras del Estado en Valencia siguen su curso. En el marco de estas actuaciones, a partir de las 21 horas del viernes 19 de septiembre y en siguientes fines de semana hasta el 26 de octubre, se va a trabajar en la reconstrucción de la rasante de la A-7 en la calzada sentido Alicante entre Picassent y Benifaió, los km 356,4 y 361, actuación que generará afectaciones al tráfico y para la que seprevé una inversión de18,6 millones de euros con el fin de reducir los riesgos de inundación.
Por ello, y para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, se producirán afectaciones al tráfico el fin de semana del 19 al 21 de septiembre con corte total de la calzada sentido Alicante desde las 21 horas del viernes 19 hasta las 15 horas del domingo 21; el fin de semana del 26 al 28 de septiembre habrá un corte nocturno de la calzada sentido Alicante desde las 21 hasta las 9 horas, en las noches del viernes al sábado y del sábado al domingo.
En octubre, del fin de semana del 3 al 5 se producirá un corte total de la calzada sentido Alicante desde las 21 horas del viernes 3 hasta las 15 horas del domingo 5; el fin de semana del 9 al 12 de octubre no habrá afecciones; el fin de semana del 17 al 19 habrá corte nocturno de la calzada sentido Alicante desde las 21 hasta las 9 horas, en las noches del viernes al sábado y del sábado al domingo; y por último el fin de semana del 24 al 26 de octubre se cortará la calzada sentido Alicante desde las 21 hasta las 9 horas.
Itinerario alternativo
En los fines de semana con cortes nocturnos, a partir de las 9 horas se reabrirá la calzada con un carril habilitado para garantizar la circulación, quedando restituida por completo a lo largo de la mañana.
Por su parte, en los fines de semana con cortes totales e ininterrumpidos (desde la noche del viernes hasta el mediodía del domingo), se habilitará un itinerario alternativo, utilizando las carreteras AP-7, CV-42 y CV-525 para mejorar la fluidez del tráfico.
