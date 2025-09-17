La Policía Local imparte charlas sobre el acoso escolar en los institutos de Benetússer

El Ayuntamiento de Benetússer no ha perdido ni un segundo y, con la puesta en marcha de las clases, ha iniciado una campaña de sensibilización contra el acoso escolar entre el alumnado de 1º de la ESO de la localidad. Para tratar esta lacra social entre los más jóvenes, la Policía Local está llevando a cabo unas charlas en la que se analiza en profundidad el bullying y cómo este afecta a víctimas, agresores y espectadores.

“Mediante estas charlas queremos abordar directamente con los alumnos y alumnas este tipo de maltrato para combatir el acoso escolar tanto en las aulas como en el entorno digital. Sabemos que es un problema fundamental en la etapa de la infancia y queremos afrontarlo en edades especialmente sensibles como son los menores que inician ahora la secundaria”, destaca la concejala de Educación e Igualdad, Ana Martín Valero.

Especial atención a ciberdelitos

El personal encargado de llevar a cabo la formación en los centros educativos es experto en intervención policial y social con menores en conflicto y en riesgo, una figura de autoridad encargada de transmitir a los jóvenes la gravedad del maltrato, tanto a nivel físico y emocional, como a nivel penal para aquellos que lo cometen. Durante los encuentros, se dedica también especial atención a los ciberdelitos como el grooming, la sextorsión, el acoso sexual o la ciberviolencia en pareja y se tratan casos reales de jóvenes que terminaron suicidándose tras sufrir exclusión social, amenazas o agresiones por parte de sus compañeros y compañeras.

En estas charlas, la Policía Local de Benetússer también informa del protocolo para solicitar ayuda en caso de sufrir acoso escolar, teléfonos de contacto como el 900 018 018, app’s disponibles, así como un recordatorio de las figuras de autoridad a su disposición para denunciar el maltrato.