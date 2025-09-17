Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Policía Local de Paiporta intensifica la regulación del tráfico para mejorar la seguridad vial

Esta actuación está dentro del dispositivo especial del Plan de Movilidad Municipal

Policía Local de Paiporta. / A. P.

Redacción Levante-EMV

Paiporta

La Policía Local de Paiporta ha puesto en marcha un dispositivo especial dentro del Plan de Movilidad Municipal, con el objetivo de agilizar los accesos y salidas de la población y garantizar una circulación más fluida en los puntos críticos de tráfico.

El operativo contempla la presencia reforzada de agentes en las principales vías de entrada y salida del municipio, así como en los cruces y zonas con mayor densidad de vehículos durante las horas punta.

Las retenciones registradas en los últimos días se deben a las obras de reparación en los puentes, lo que ha reducido la capacidad de paso en distintos accesos al municipio. Ante esta situación, la Policía Local recomienda que, tanto para entrar como para salir de la población, se haga uso también de vías alternativas como la carretera de Santa Ana, con el fin de descongestionar el tráfico en los puntos más afectados.

Convivencia vial

Con estas medidas, se busca mejorar la seguridad vial, reducir las retenciones y facilitar la movilidad tanto de residentes como de visitantes, especialmente en aquellos tramos donde se registran mayores desplazamientos.

La Policía Local recuerda la importancia de respetar las indicaciones de los agentes y la señalización temporal instalada, con el fin de optimizar la efectividad del plan y garantizar una convivencia vial segura.

El Ayuntamiento de Paiporta agradece la colaboración ciudadana y reitera su compromiso con una movilidad más segura, sostenible y ordenada en todo el término municipal.

