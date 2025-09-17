Quejas por el intenso calor en el CEIP Les Terretes de Torrent

Recién entrados en la segunda quincena de mes de septiembre, y con el otoño ya llamando a la puerta, esta semana la Agencia Estatal Metereológica (Aemet) prevé que se alcancen los 30 grados en la comarca. Es evidente que el clima está cambiando, pero los servicios no se adaptan a ese cambio. Entre ellos, el educativo. Los colegios, que cierran a priori los meses estivales más calurosos, se están encontrando con temperaturas propias de julio y agosto, para las que las aulas no están preparadas.

Al menos no lo están en el CEIP Les Terretes de Torrent. Precisamente el colegio más nuevo de la ciudad, inaugurado en enero de 2014, no cuenta con un sistema de climatización en las aulas. Lo tiene en las salas de dirección y secretaría, pero no en las clases, lo que ha obligado a los niños y niñas de 3 a 12 años que acuden al centro de Infantil y Primaria a llevarse incluso sus propios ventiladores de mano.

"Es vergonzoso el calor que pasan los niños y el profesorado. Los padres estamos preocupados por la situación y la calor que pasan los niños. Pedimos al ayuntamiento y a conselleria que actúen y pongan medidas para que eso no pase en ningún colegio", señala una de las restantes madres indignadas, que se han unido para poner una reclamación conjunta.

Mural pintado en el CEIP Les Terretes, el colegio más nuevo de Torrent. / A.T.

Según ha podido saber este diario, algunas familias ya han comenzado a presentar una la reclamación a Conselleria, en la que exponen las altas temperaturas que soportan los niños y niñas y el profesorado no solo en clase, sino también en el patio de Primaria, que carece de sombras. Incluso si no se atienden a las reclamaciones, se estudia la posibilidad de realizar una protesta para visibilizar el problema en el CEIP Les Terretes.

Este centro también está en el punto de mira de UGT, dentro de la campaña que están llevando a cabo en colegios, del territorio valenciano, acudiendo a la Inspección de Trabajo ante la inacción de la conselleria de Educación ante las quejas por las altas temperaturas, que ha provocado incluso golpes de calor en alumnos, ha comenzado a denunciarlo a Inspección de Trabajo, que ya el pasado jueves 11 de septiembre visitó el CEIP Fernando de los Ríos en Burjassot y constató temperaturas de 30 grados o más en prácticamente todas las aulas del centro.

Desde UGT afirman que de momento no han acudido a la Inspección de Trabajo para que visite el CEIP Les Terretes de Torrent, pero que conocen la problemática que está sufriendo alumnos y docentes por el intenso calor que se registra en las aulas y en el patio, y están haciendo un seguimiento del tema, en permanente contacto con las familias.

Moción aprobada en el pleno

Aunque la competencia educativa es de la conselleria, a nivel local, el pleno del Ayuntamiento de Torrent aprobó el pasado jueves una moción presentada por el PSPV de Torrent para reclamar un Plan Integral de Climatización y Confort Térmico en los centros educativos públicos.

Con esta moción se pretende garantizar que el alumnado y el profesorado puedan desarrollar su actividad en espacios seguros, saludables y adaptados a la realidad climática, evitando golpes de calor así como un bajo rendimiento académico por las altas temperaturas.

La propuesta salió adelante con los votos a favor de la oposición, PSPV, Compromís y el concejal no adscrito, que son mayoría, mientras que el PP y Vox, que ostentan el gobierno, y que también están al frente de la conselleria de Educación, votaron en contra.