Reasfaltar calles de Moncada: esta será la inversión de la diputación

La Diputació de València ha aprobado el proyecto del Pla Obert d’Inversions para reasfaltar distintas vías en Moncada por un valor de 515.800 euros. Concretamente se trata de las calles Córdoba, Reino de Valencia, Sant Roc, Venerable Inés, Pintor Sorolla, Mariano Benlliure, Ramón de Villarroya, La Pinta, Castellón, Micalet, Extremadura, Doctor Moliner y la plaza Maestro Iborra (Oeste) en el núcleo urbano. Además, las calles 145, 134 y 124 de Masías.

Aparte de este proyecto ya aprobado, el municipio de l’Horta Nord prevé dedicar el resto del plan a mejoras en los colectores de agua y la accesibilidad, así como a actuaciones referentes al patrimonio municipal. Moncada tiene asignados 2.236.697 euros del Pla Obert d’Inversions 24/27, 386.606 más que con los planes de la legislatura anterior.

Para la alcaldesa de Moncada, Ampara Orts, el Pla Obert d’Inversions da al Ayuntamiento “estabilidad y capacidad para planificar”. “Proyectos como este son una muestra de la buena colaboración institucional y del compromiso de nuestro Ayuntamiento para escuchar y atender las necesidades reales de la ciudadanía. Estamos invirtiendo en proyectos que tocan la raíz del funcionamiento de una ciudad: asfalto, infraestructuras de agua, saneamiento, accesibilidad, además de mejoras para poner en valor nuestro patrimonio histórico y cultural. Actuaciones que no siempre se ven, pero que se notan en la vida cotidiana de la gente”, ha destacado.

Enguix y Mompó / Raquel Abulaila

Implementar mejoras reales

Por su parte, el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, ha resaltado que la corporación provincial “está trabajando con los municipios para implementar mejoras reales, como este proyecto de reasfaltado de Moncada, que repercutan en la calidad de vida de ciudadanía”. “En total, se trata de 350 millones que poco a poco se van invirtiendo a lo largo de la provincia y que se van traduciendo en infraestructuras que renuevan nuestros pueblos y vertebran la provincia”, ha subrayado.

En la misma línea, la vicepresidenta primera y responsable de Cooperación, Natàlia Enguix, ha concretado que con el nuevo decreto ya hay “626 aprobados y a 92,4 los millones de euros invertidos en toda la provincia desde el inicio de la legislatura; en aproximadamente año y medio estamos comprobando el buen funcionamiento de un plan sin plazos, totalmente abierto a las necesidades y tiempos de cada municipio, con una gran variedad de actuaciones en distintos ámbitos”. Por último, Enguix, ha animado a los ayuntamientos a presentar sus propuestas “cuanto antes mejor, sin prisas, pero siendo conscientes de que las obras deben estar ejecutadas antes de terminar 2027 para poder ser financiadas”.