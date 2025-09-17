Torrent amplía el Camí de Fatxardet y el Camí de la Mala Mata para reforzar la seguridad vial

El Ayuntamiento de Torrent, a través del Consell Agrari Municipal, ha iniciado una nueva fase de mejoras en la red de caminos rurales con el objetivo de incrementar la seguridad vial y eliminar puntos negros que durante años han supuesto un riesgo para los vecinos.

En concreto, se está actuando en el Camí de Fatxardet, en su tramo inicial junto a la urbanización Monte-Real. Esta vía, muy utilizada como acceso a la zona, presentaba un cuello de botella en el que la calzada se estrechaba de manera considerable, generando situaciones de peligro debido a la alta densidad de vehículos que circulan a diario por este punto. Con los trabajos de ampliación se está ensanchando la calzada más de metro y medio, lo que permitirá una circulación más fluida y segura, evitando roces y maniobras bruscas en un tramo que históricamente había sido objeto de quejas vecinales.

De manera paralela, el Consell Agrari también ejecuta la ampliación del Camí de la Mala Mata, en la zona de El Vedat. En este caso, los trabajos se centran en un tramo de curvas donde la calzada se estrechaba de forma notable, dificultando la circulación y aumentando el riesgo de accidentes. Esta vía resulta estratégica, ya que conecta con el Camí de la Mala Pujà, una de las entradas habituales a El Vedat, utilizada diariamente por numerosos vecinos. La ampliación de la calzada permitirá un tránsito más cómodo y reducirá la peligrosidad de este acceso y se seguirá trabajando para mejorar el camino.

Eliminar puntos "negros"

El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, José Francisco Gozalvo, ha explicado que “desde el Consell Agrari estamos dando respuesta a reivindicaciones históricas de los vecinos, eliminando puntos negros que durante años han sido un problema. El objetivo del actual equipo de gobierno es garantizar que los accesos a las urbanizaciones y partidas rurales sean más seguros, cómodos y adaptados a la realidad del tráfico actual”.

Estas actuaciones se suman a otras ya ejecutadas en la presente legislatura, como la reordenación del Camí de la Mala Pujà, que pasó a ser de un solo sentido desde el Toll i l’Alberca hacia El Vedat. Para facilitar la circulación, se habilitó como sentido de retorno la vía de servicio de la A-7 hasta el mismo punto, lo que ha reducido los atascos y mejorado notablemente la seguridad vial. Una actuación que fue presentada a los vecinos el verano de 2024 por la alcaldesa Amparo Folgado y el concejal José Francisco Gozalvo, con muy buena acogida por los vecinos.

El consistorio, además, ha hecho un esfuerzo especial tras la dana del 29 de octubre de 2024, que causó graves daños en numerosos caminos rurales. Desde entonces, se han intensificado los trabajos de reconstrucción y reasfaltado, no solo por parte del Ayuntamiento y el Consell Agrari, sino también en colaboración con la Conselleria de Agricultura y la empresa pública Tragsa, lo que ha permitido recuperar la normalidad en vías muy afectadas por las lluvias torrenciales en el término de Torrent y la barrancada de l’Horteta.

Gozalvo ha señalado que “las partidas rurales de Torrent concentran una gran actividad agrícola y residencial, por lo que su buen estado es fundamental tanto para los agricultores como para los vecinos que viven en urbanizaciones o utilizan estos caminos a diario. Con estas actuaciones estamos reforzando la seguridad vial y modernizando infraestructuras que habían quedado obsoletas”.