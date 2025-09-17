Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Torrent arranca la Semana de la Movilidad con la infancia como protagonista

El ayuntamiento convierte el Parque Infantil de Educación Vial en el epicentro de talleres, juegos y espectáculos para promover la movilidad sostenible entre los más pequeños

Actividades infantiles de educación vial en Torrent.

Actividades infantiles de educación vial en Torrent. / A. T.

Redacción Levante-EMV

Torrent

El Ayuntamiento de Torrent ha inaugurado la Semana Europea de la Movilidad con una propuesta que pone a los niños y niñas en el centro de la acción. Durante varios días, el Parque Infantil de Educación Vial de Parc Central se transforma en un gran espacio de aprendizaje y diversión donde las familias pueden acercarse, de manera gratuita, a las buenas prácticas de movilidad urbana.

Miércoles 17 y jueves 18 de septiembre, de 17.30 a 20.30 horas, los más pequeños podrán participar en prácticas de circulación vial con acceso libre. Para ello, el consistorio pone a su disposición distintos vehículos y un circuito supervisado por monitores especializados, con el objetivo de que los niños y niñas aprendan de forma lúdica las normas de tráfico y el respeto por la vía pública.

El viernes 19 de septiembre, en el mismo horario, el parque acogerá una Gran Feria Infantil, que incluirá talleres, juegos y actividades diseñadas para disfrutar en familia. Como colofón, el sábado a las 18.30 horas, el público podrá asistir al espectáculo de circo-teatro y percusión “Batuclown”, una propuesta vibrante que une humor y música para transmitir valores de convivencia y respeto por el entorno.

Aprender jugando

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, asistió ayer martes al parque infantil de Educación Vial, destacando la importancia de acercar la movilidad sostenible a las nuevas generaciones. La primera edil subrayó que “queremos que nuestros niños y niñas aprendan, jugando, a desplazarse de forma segura y respetuosa con el entorno. La Semana de la Movilidad es una oportunidad para reflexionar sobre cómo movernos mejor, y ellos son el futuro de una Torrent más sostenible”.

Folgado añadió que “cada propuesta está pensada para disfrutar en familia y para que los peques comprendan que la movilidad no es solo transporte: es convivencia, salud y respeto por el medio ambiente”.

Con esta programación, "el Ayuntamiento de Torrent reafirma su compromiso con la educación vial, la seguridad en las calles y la reducción de emisiones, alineándose con los objetivos europeos de promover modos de transporte más limpios, eficientes y saludables". Asimismo, el consistorio invita a toda la ciudadanía a participar en las actividades y a aprovechar esta semana para adoptar hábitos de desplazamiento más responsables.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents