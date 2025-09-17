Torrent arranca la Semana de la Movilidad con la infancia como protagonista

El Ayuntamiento de Torrent ha inaugurado la Semana Europea de la Movilidad con una propuesta que pone a los niños y niñas en el centro de la acción. Durante varios días, el Parque Infantil de Educación Vial de Parc Central se transforma en un gran espacio de aprendizaje y diversión donde las familias pueden acercarse, de manera gratuita, a las buenas prácticas de movilidad urbana.

Miércoles 17 y jueves 18 de septiembre, de 17.30 a 20.30 horas, los más pequeños podrán participar en prácticas de circulación vial con acceso libre. Para ello, el consistorio pone a su disposición distintos vehículos y un circuito supervisado por monitores especializados, con el objetivo de que los niños y niñas aprendan de forma lúdica las normas de tráfico y el respeto por la vía pública.

El viernes 19 de septiembre, en el mismo horario, el parque acogerá una Gran Feria Infantil, que incluirá talleres, juegos y actividades diseñadas para disfrutar en familia. Como colofón, el sábado a las 18.30 horas, el público podrá asistir al espectáculo de circo-teatro y percusión “Batuclown”, una propuesta vibrante que une humor y música para transmitir valores de convivencia y respeto por el entorno.

Aprender jugando

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, asistió ayer martes al parque infantil de Educación Vial, destacando la importancia de acercar la movilidad sostenible a las nuevas generaciones. La primera edil subrayó que “queremos que nuestros niños y niñas aprendan, jugando, a desplazarse de forma segura y respetuosa con el entorno. La Semana de la Movilidad es una oportunidad para reflexionar sobre cómo movernos mejor, y ellos son el futuro de una Torrent más sostenible”.

Folgado añadió que “cada propuesta está pensada para disfrutar en familia y para que los peques comprendan que la movilidad no es solo transporte: es convivencia, salud y respeto por el medio ambiente”.

Con esta programación, "el Ayuntamiento de Torrent reafirma su compromiso con la educación vial, la seguridad en las calles y la reducción de emisiones, alineándose con los objetivos europeos de promover modos de transporte más limpios, eficientes y saludables". Asimismo, el consistorio invita a toda la ciudadanía a participar en las actividades y a aprovechar esta semana para adoptar hábitos de desplazamiento más responsables.