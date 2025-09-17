Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Xuso Jones graba 'Lo sabe, no lo sabe' en Benetússer

El programa se emitirá el 29 de octubre para conmemorar el aniversario de la dana

Xuso Jone graba 'Lo sabe, no lo sabe' en Benetússer.

Xuso Jone graba 'Lo sabe, no lo sabe' en Benetússer. / A. B.

Redacción Levante-EMV

Benetússer

Benetússer ha sido el set de grabación del programa de televisión "Lo sabe, no lo sabe" presentado por Xuso Jones. Esta mañana, el cantante y humorista ha sorprendido y revolucionado la localidad de l'Horta Sud con su programa de preguntas y respuestas sobre cultura general.

Los vecinos y vecinas de Benetússer se han encontrado con Xuso en la plaza del Ayuntamiento y en el mercado, ya que hoy miércoles es día de mercado y los puestos ambulantes estaban en funcionamiento cuando el de Murcia ha grabado el capítulo.

Xuso Jones en el mercado de Benetússer hablando con un vecino.

Xuso Jones en el mercado de Benetússer hablando con un vecino. / A. B.

El programa se emitirá el próximo 29 de octubre, una edición especial dedicada al aniversario de la dana que arrasó municipios como el de Benetússer.

