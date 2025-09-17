Vaivén
Xuso Jones graba 'Lo sabe, no lo sabe' en Benetússer
El programa se emitirá el 29 de octubre para conmemorar el aniversario de la dana
Benetússer
Benetússer ha sido el set de grabación del programa de televisión "Lo sabe, no lo sabe" presentado por Xuso Jones. Esta mañana, el cantante y humorista ha sorprendido y revolucionado la localidad de l'Horta Sud con su programa de preguntas y respuestas sobre cultura general.
Los vecinos y vecinas de Benetússer se han encontrado con Xuso en la plaza del Ayuntamiento y en el mercado, ya que hoy miércoles es día de mercado y los puestos ambulantes estaban en funcionamiento cuando el de Murcia ha grabado el capítulo.
El programa se emitirá el próximo 29 de octubre, una edición especial dedicada al aniversario de la dana que arrasó municipios como el de Benetússer.
