Aemon impulsa la redacción del Plan de Emergencia de sus áreas industriales de Moncada

La asociación empresarial Aemon se ha reunido con una delegación del Ayuntamiento de Moncada con la finalidad de iniciar los trámites para la elaboración del Plan de Seguridad y Emergencias en Áreas Industriales del municipio. El citado plan a propuesta de la entidad empresarial es una actuación subvencionada por INENT2, que ordenará protocolos de prevención, evacuación y respuesta coordinada en los polígonos 1 y 3 y en la EGM 2.

El encuentro de Aemon celebrado en el ayuntamiento ha contado con la asistencia de la alcaldesa, Amparo Orts acompañada por los ediles Martín Pérez e Iván Bailach. La delegación de Aemon en representación de los tres parques empresariales de Moncada ha estado encabezada por su presidente, José Miguel Belda, la gerente Àngels Margaix, el presidente de la EGM 2, Javier Gallego y el presidente del polígono 3, Pepe Tamarit. La mesa de trabajo la han completado mandos de la Guardia Civil, policía local, cuerpo de bomberos y técnicos municipales.

Establecer procedimientos

La gerente de Aemon, entidad que impulsa estos planes en todos los polígonos integrados en la estructura empresarial ha hecho énfasis a los presentes en la necesidad de activar estos planes que establezcan pautas y procedimientos, tanto para las empresas como para las personas que trabajan a diario para garantizar su protección y seguridad.

La exposición del procedimiento de elaboración del plan ha estado a cargo de Francisco Izquierdo, consultor especializado en Gestión de Áreas Industriales y herramientas TIC de la compañía Yotta Desarrollos. Al encuentro se unieron responsables de la Policía Local, Guardia Civil, Bomberos, Protección Civil y técnicos municipales. Tras esta primera reunión se emplazaron a una nueva sesión de trabajo para seguir el avance del proyecto.