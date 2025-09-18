Alboraia mejorará el drenaje en la Patacona para evitar embalsamientos de agua
El ayuntamiento invertirá 30.000 euros para garantizar que esa zona no quede con agua acumulada en cada temporal, dificultando el tránsito y uso público
El Ayuntamiento de Alboraia va a poner fin a los embalsamientos de agua que se producen tras cada temporal junto al restaurante Llevant de La Patacona. Se trata de una actuación de mejora en la red de pluviales para eliminar estos puntos inundables, debido a la actual inexistencia de elementos de recogida, inadecuación de los existentes y falta de puntos de evacuación, lo que mejorará el tránsito y uso público.
Los trabajos, una inversión de 30.408,90 euros financiados con fondos de la Diputación de Valencia, durarán dos meses y empezarán en breve. La zona de actuación es la confluencia de la Calle Arnau de Vilanova (que colinda con la ciudad de Valencia) con el Paseo Marítimo de Alboraia y la Avenida Mare Nostrum, en La Patacona.
Las obras consistirán en dos actuaciones: el acondicionamiento de la reja en la terraza del Bar Llevant en el Paseo Marítimo de La Patacona, que actualmente no desagua, para que vierta el agua al sistema de recogida de pluviales de la calle Arnau de Vilanova. Y la segunda, habilitar dos nuevos puntos de imbornales para evitar que se produzcan embalsamientos en la Avenida Mare Nostrum, conectando la red de drenaje con la red de saneamiento para descargar a través de esta en momentos de saturación.
