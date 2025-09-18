Anabel Medina se consagra como “la Xiqueta de Torrent” y es nueva Embajadora del Deporte de la ciudad

Un año más, el Auditorio de Torrent acogió ayer por la tarde una nueva edición de la tradicional Gala del Deporte ‘Ciudad de Torrent’, el evento deportivo más emblemático de nuestra ciudad, organizada por el Ayuntamiento de Torrent, a través, de la Fundación Deportiva Municipal (FDM) y la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Torrent.

El evento presidido por la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, acompañada por la concejala del Área de Deportes, Mª Ángeles Lerma y Hermenegildo Puchades, responsable del Servicio de promoción del Deporte y Actividad Física de la GVA y miembros del equipo de gobierno y del consistorio, al que también asistieron las Falleras Mayores de Torrent 2026 y la Musa de la Música. Alrededor de seiscientas personas, entre las que se encontraban clubes y deportistas torrentinos, acompañados por sus familiares y amigos, federaciones deportivas, asociaciones socioculturales, centros educativos y miembros de la Policía Local y Protección Civil de Torrent.

El sentido de esta celebración es un reconocimiento público a las personalidades y entidades deportivas más sobresalientes del año, a las que se hace entrega de premios y galardones para destacar algún aspecto fundamental de su carrera, como su trayectoria profesional, su esfuerzo, compromiso y entrega, o su relevancia en el mundo deportivo, entre otras virtudes.

En su discurso, Mª Ángeles Lerma quiso dedicar unas palabras especialmente a los clubes, entrenadores y padres en relación a la labor fundamental que estas personas realizan con los deportistas: “sois el eje principal con vuestra dedicación para el desarrollo integral de nuestros niños y jóvenes. Muchas gracias por vuestra implicación, porque sin vosotros, esto no sería posible”, aseguró la concejal.

Amparo Folgado intervino para recordar que esta gala “no es solo un acto de reconocimiento, sino también una declaración de principios: en Torrent creemos en el deporte como motor de valores, de convivencia y de orgullo colectivo”. Folgado subrayó que los premiados y premiadas “son los mejores embajadores de nuestra ciudad, que con su esfuerzo diario nos llenan de orgullo”.

Embajadora del Deporte y el Mejor Deportista del Año

El momento más esperado de la Gala fue cuando se descubrió quiénes son el Embajador del Deporte y el Mejor Deportista del Año: Anabel Medina Garrigues y Rebeca Muñoz Martín, respectivamente, a quienes la alcaldesa y la concejal de Deportes hicieron entrega de sus distinciones. Anabel Medina agradeció el título recibido con unas emotivas palabras en las que expresó lo importante que es Torrent para ella: “Hoy es un día especial para mí porque Torrent es muy importante en mi vida: esta ciudad ha sido un pilar fundamental porque es donde me he desarrollado profesionalmente en los inicios de mi carrera”, ha confesado la tenista: “Torrent tiene la capacidad de llevar al éxito a sus deportistas gracias a su infraestructura y su apoyo”.

La alcaldesa Folgado recordó en ese momento que “Anabel es mucho más que una gran deportista: es un símbolo de nuestra ciudad, que siempre ha llevado con orgullo el nombre de Torrent por todo el mundo”. Y añadió que el polideportivo que lleva su nombre “fue también un espacio clave en la solidaridad torrentina durante la dana, al acoger y ayudar a vecinos y municipios afectados. Tu polideportivo, Anabel, fue símbolo de solidaridad y de gran ciudad”.

Rebeca Muñoz, Mejor Deportista de Torrent 2025. / A. T.

Por su parte, Rebeca Muñoz, gimnasta aeróbica, también dedicó unas palabras a los invitados, felicitó a todos los premiados de la Gala del Deporte 2025, y expresó su agradecimiento por el nombramiento: “Agradezco con todo mi corazón al Ayuntamiento de Torrent por haberme otorgado este maravilloso premio, así como a mi familia, por acompañarme en cada paso que doy en mi carrera”.

Premiados de los Clubes Deportivos de Torrent

Auroch Club de Arqueros: Luis Bernal Claudio Club de Atletismo de Torrent: Sara Carbó Benedicto Club de Balonmano de Torrent: Manuel Romero Prieto Club de Ajedrez Jaque Mate de Torrent: Fernando Pérez de Tudela Club de Gimnasia Acrobatics: Sasha Tymofeieva Club de Tenis de Torrent: Sofía Montesinos Vilanova Club de Tenis Villa-Carmen: Vera Burguera Fernández Club Deportivo de Pesca Bass-mania: Yazmina Nicoleta Bobariu Club Deportivo Herca: Alejandra Grau Carpio Club Deportivo Monte-Sión: Francisco José Tello Martínez Club Deportivo Rari Nantes Waterpolars: Marcos Fuertes Zarzuela Club Deportivo Teresianas de Torrent: Cadete Rojo de Básket Club Deportivo Futsal Hispanic Fuensanta de Torrent: Francisco Navas Ruiz Club Frontenis de Torrent: Empar Tortosa Gil Club Fútbol Femenino Torrent l’Horta Sud: El Equipo Infantil A Club Gimnasia Angels: Monika Nikolova Club Gimnasia Coreoesport Torrent: Erika Voicu Club Gimnasia Itveca Torrent: Myriam Ros Tormo Club Gimnasia Rítmica Torrent: Erika San Pablo Romero Club Natación Barracudas Torrent: Ángel Moreno Perea Club Nou Básket Torrent: Jesús Andreu Tarín Club Petanca Torrent: José María Ferrandis García Club Pilota Valenciana Trinquet de Torrent: Álex Romero Turegano Club Unió Bàsquet Femení de Torrent: Claudia Heras Planells Club Unlimited Whells Ciclismo Adaptado: Francisco Tamarit Sotomayor Club Voleibol de Torrent: Adrián García Gómez Evangélico Club de Fútbol: José Simón Gordon López de Pablo Peña Ciclista de Torrent: José Ramón Rodríguez Rodríguez Torrent Club de Fútbol: Xavi Giménez Ortí

Galardonados por la FDM

Mejor deportista Alevín: Laia Sanchís Lleonart, del Club Aeróbic Moncada Mejor deportista Infantil: Pablo Maldonado Tortosa, del Club de Atletismo de Torrent Mejor deportista Cadete: David Rozalén García, del Club de Atletismo de Torrent Mejor deportista Juvenil: Guillermo Barón Andreu, del Club Natación Barracudas Mejor deportista de la Mini-Olimpiada Escolar: Javier Anchel Pérez, del Colegio Santa Teresa de Jesús Mayor Proyección Femenina: Ana Hack Abad y María Mora Sanz, de Pádel Mayor Proyección Masculino: Joan Sánchez Sánchez, del Club de Atletismo Mejor Entrenadora del Año: Blanca Micó Lambies, del Club de Atletismo Club Deportivo con Mejor Trayectoria: Club de Atletismo de Torrent

XXXIX Gala del Deporte ‘Ciudad de Torrent’ 2025. / A. T.

Además de estos galardones, también recibieron mención especial Joaquín Requena, entrenador y formador de deportistas de élite como Paco Alcácer y Vicente Guaita; África Sánchez, Campeona de Europa de Paradragón; y Marcos Ruda, campeón en Moto3, GP Project 2WP Factory Racing.

En el cierre del acto, Amparo Folgado quiso lanzar un mensaje a la juventud: “Vuestros logros personales son también logros colectivos, porque cada triunfo vuestro también es un triunfo para Torrent. Cuando subís al podio, sube con vosotros toda la ciudad”.