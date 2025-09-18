El exjefe de prensa cesado reaparece en un acto oficial en Torrent

El exjefe de prensa de Torrent, José González, cesado hace unas semanas tras un altercado en casa de su expareja reapareció este jueves en la inauguración del puente de la CV-403 a su paso por Torrent rebautizado como el Puente de la Comunidad de Madrid. A preguntas de Levante-EMV, González, que se supone que ya no trabaja Torrent, descartó que haya vuelto al ayuntamiento y explicó que asistía como invitado, al ser "uno de los impulsores de la iniciativa".

Aunque su presencia en este acto ha sido más discreta y no se le ha visto al lado de la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado y las demás autoridades presentes y ha asistido al encuentro entre valencianos y madrileños desde cierta distancia, la sorpresa ha sido mayúscula dado la cercanía en el tiempo del cese.

El exjefe de prensa de Torrent, en un corrillo con el viceconsejero de Madrid y la alcaldesa de Torrent, entre otros, esta mañana. / L-EMV

El acto, al que ha asistido la alcaldesa del municipio, Amparo Folgado; el conseller de Movilidad, Vicente Martínez Mus y el vice consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, José María García, entre otras autoridades, consistía en un homenaje a la ayuda recibida por Madrid durante la dana con autobuses y conductores del consorcio de transportes regional madrileño. Una flota de autocares y personal que estuvo en marcha desde noviembre hasta finales de junio de 2025, cuando volvió el servicio de Metrovalencia.