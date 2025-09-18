La falla Barri Sant Gregori de Torrent organiza la cuarta edición de la 'Atronadora Race Fallera'
Es la única asociación del municipio de l’Horta Sud que organiza una carrera de obstáculos, con récord de participación en esta nueva edición
La falla Barri Sant Gregori de Torrent organiza este domingo, 21 de septiembre, la cuarta Atronadora Race Fallera, una carrera de obstáculos y resistencia que este año ha batido récord de participación con 200 corredores y corredoras.
La carrera, que llevaba sin celebrarse desde 2018, pretende asemejarse a las típicas ‘spartan races’, en las que se combina un recorrido por entornos naturales y pruebas físicas y mentales. En esta nueva edición de la Atronadora en Torrent, los y las participantes deberán hacer un recorrido de unos siete kilómetros, que empieza en el casal del barrio San Gregorio y pasa por el Vedat de Torrent; y superar obstáculos como voltear y hacer ‘zigzag’ de ruedas, saltar un contenedor de agua o arrastrarse por el barro bajo una alambrada.
Este año han podido inscribirse tanto falleros como no falleros de Torrent y de otros municipios vecinos como Picanya, Almussafes o Vilamarxant. “Al principio pensamos en limitar la participación solo a los falleros y falleras, pero después creímos que si abríamos la inscripción podía ser una buena manera de atraer nuevos participantes a la fiesta fallera y hacer ‘comboi’”, han explicado.
Sin embargo, la mayoría de los participantes son falleros y el lema de la carrera es claro: “el sentimiento fallero hecho deporte”. En esta línea, la directiva de la falla ha destacado que “el objetivo es demostrar que los valores de las fallas -esfuerzo, ‘germanor’, pasión- pueden trasladarse a los valores deportivos, y viceversa”.
50 % participación femenina
Además, otra cuestión que resaltan desde la asociación cultural es la igualdad entre hombres y mujeres: “Casi el 50 % de las personas que participan este año son mujeres. Pensamos que es una cifra a destacar porque demuestra que la igualdad en el deporte y en las fallas cada vez es más real, como estamos viendo en otras competiciones en los últimos años”.
La carrera cuenta con la colaboración de en torno a treinta empresas y entidades locales, el Ayuntamiento de Torrent, la Fundación Deportiva Municipal de Torrent, Policía Local y Protección Civil.
